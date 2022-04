VfB Forstinning: Aufstiegsrelegation sicher - Traum von Meisterschaft kommt immer näher

Teilen

Gute Besserung, Nummer 15! Nach dem Auswärtssieg hielten die VfBler das Trikot ihres Kameraden Mustapha Sillah hoch, der sich in der Vorwoche im Buchbach-Spiel schwer am Knie verletzt hat. © verein

Vier Spieltage vor dem Saisonschluss ist der VfB Forstinning ganz nah dran an der Landesliga. Nach dem 3:0-Auswärtserfolg in der Nachholpartie beim TSV Bad Endorf beträgt der Vorsprung auf den Verfolger ESV Freilassing sechs Zähler.

Forstinning – Dabei musste der VfB aber ein ganz dickes Brett für die drei Punkte bohren, erst kurz vor dem Spielende sicherte Ivan Bacak mit einem Doppelpack den Erfolg.

Die Bad Endorfer hatten jüngst den Trainer in prekärer Abstiegslage gewechselt. Nico Schmidmayer musste nach gerade einmal sechs Partien ohne Sieg wieder seinen Hut nehmen. Seine Nachfolge übernahm als besondere Konstellation mit Stefan Ganserer, Max Aicher und Matthias Garhammer gleich ein Trainertrio. „Aber es sind auch besondere Zeiten“, beschwört Endorfs Abteilungsleiter Philipp Kleinekathöfer den Abstiegskampf.

Diesen nahm seine Mannschaft gegen den Spitzenreiter auch beherzt an und zeigte viel Willen und Einsatz. Dies sah auch Forstinnings Trainern Ivica Coric: „Bad Endorf hat es uns nicht leicht gemacht. Der Spielverlauf war sehr, sehr umkämpft.“

Gäste halten Null bis zur Halbzeit - Erst Elfmeter sorgt für Erleichterung

Bis zum Seitenwechsel hielten die Kurstädter auch das torlose Remis, für den VfB vergaben Sven Jajcinovic und Kapitän Korbinian Hollerieth die aussichtsreichsten Möglichkeiten. Kurz nach Wiederanpfiff sorgten aber die Forstinninger Kicker für etwas Nervenberuhigung an der Seitenlinie. Nach einem Strafraumfoul an Jajcinovic nutzte Abdelilah Erraji den unstrittigen Elfmeter zum 1:0 für den VfB. Die Partie blieb aber offen, Kleinekathöfer attestierte seinem Team eine „sensationelle Vorstellung gegen den Tabellenführer“. Und doch blieb dieser den einen Tick entschlossener trotz zweier Halbchancen für Endorfs Jakob Trebesius und Stefan Reiter.

Nach einer, das Trainerherz erfreuenden, einstudierten Eckballvariante legte Mathias Hirt ab und Ivan Bacak verwertete zum 0:2 (83.). Und kurz vor dem Abpfiff traf Bacak aus dem Gewühl heraus noch zum spielverlaufsverfälschenden 0:3 (87.). Dies sahen auch Coric und Endorfs Abteilungsleiter unisono. „Das Ergebnis zeigt nicht den kompletten Verlauf. Es waren zwei Tore zu viel.“

Schon wieder ohne Gegentreffer - wie in den fünf Spielen zuvor

Zufriedener über den Ausgang durfte natürlich Coric sein. „Es hat heute aber nicht alles geklappt, es war keine einfache Sache. Aber wieder zu Null.“ Sechs Partien in Folge blieb seine Mannschaft nun schon ohne jeden Gegentreffer. Für Forstinning steht nun das Finale um den Totopokal am Sonntag in Haidhausen an. (arl)