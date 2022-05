Meisterparty nach Sieben-Tore-Krimi - FCU II nun Letzter

Von: Bernd Heinzinger

Souveräne Saison gespielt: Der VfB Hallbergmoos II mit Trainer Gencer Ugurlu (l.) ist seit gestern Meister und nächste Saison wieder Kreisklassist. © Dieter Michalek

Nach einem wahren Krimi mit dem Siegtor in der Schlussminute durften die Fußballer des VfB Hallbergmoos II jubeln. Durch einen knappen 4:3-Heimerfolg gegen Allershausen II steht die Meisterschaft in der A-Klasse 5 fest.

Freising – Das Ergebnis sorgte auch beim TSV Eching II für Freude, denn der VfB-Gegner war vor diesem Spieltag der einzig verbliebene Kontrahent im Kampf um den Vizetitel. Durch den eigenen Sieg haben es die Echinger in die Aufstiegsrelegation geschafft.



VfB Hallbergmoos II - TSV Allershausen II 4:3 (2:1). Die Gäste wollten es unbedingt wissen, denn nur mit einem Sieg hätten sie selbst noch die Chance auf Rang zwei gehabt. Hallbergmoos begann dagegen nervös, überließ den Gästen das Feld und geriet mit 0:1 ins Hintertreffen. „Zum Glück konnten wir umgehend den Ausgleich machen und hatten nach dem Führungstreffer das Geschehen eigentlich im Griff“, sagte VfB-Trainer Gencer Ugurlu. Im zweiten Abschnitt fabrizierten die Gastgeber allerdings einige unnötige Fehler bis es 2:3 aus ihrer Sicht stand. Der absolute Wille, den Aufstieg vor heimischem Publikum zu packen, sei aber immer präsent gewesen, lobte der Coach. Die Elf kämpfte sich ein weiteres Mal in die Begegnung und schaffte mit einem Treffer kurz vor dem Ende noch den Sieg. Ugurlu: „Danach war der Jubel natürlich riesengroß, auch bei mir ist eine Last abgefallen.“ Die Männer werden garantiert die Kabine abreißen, schmunzelte der Coach: „Wir sind einfach nur glücklich, dass wir unser Ziel jetzt schon erreicht haben.“

Tore: 0:1 Kim Peter (38.), 1:1 Mathias Fritsch (40.), 2:1/3:3 Marc Gundel (41./63.), 2:2 Jan Wilde (48.), 2:3 Yusuf Tiryaki (54.), 4:3 Kevin Schmid (89.).

FCA Unterbruck II - SV Vötting-Weihenstephan II 0:1 (0:1). Niedergeschlagenheit pur herrschte beim FCA nach der bitteren Niederlage. Damit rutschen die Ampertaler auf den letzten Platz, punktgleich mit den Vöttingern. Trainer Patrick Schnatmann: „Das Ergebnis müssen wir erst einmal verdauen, die Stimmung danach war richtig schlecht.“ Dabei war seine Truppe vor allem in der zweiten Hälfte feldüberlegen gewesen: „Leider haben wir es nicht geschafft, zwingend vors gegnerische Tor zu kommen.“ Ein paar gute Chancen kamen heraus, den entscheidenden Treffer schaffte aber der jubelnde Gast.

Tor: 0:1 Andreas Fretz (27.).

TSV Eching II - SV Pulling 2:1 (0:1). Bereits in der ersten Hälfte verbuchten die Echinger diverse Chancen. „Wir sind immer wieder am starken Pullinger Torhüter gescheitert“, sagte TSV-Coach Marcus Heiss. „Mit ihrer ersten Aktion schafften die Gäste dann die Führung.“ Im zweiten Abschnitt tat sich der Favorit gegen leidenschaftlich verteidigende Gäste schwer. Das 1:1 gelang zwar relativ schnell, der Siegtreffer allerdings erst in der Schlussphase durch einen berechtigten Elfmeter. „Die drei Punkte sind natürlich verdient, auch wenn es uns Pulling alles andere als leicht gemacht hat“. bilanzierte Heiss.

Tore: 0:1 Matthias Heigl (44.), 1:1 Samuel Glogowski (59.), 2:1 Leon Franz (87./FE).

FC Neufahrn II - SG Eichenfeld 1:7 (0:2). Heute sei es einfach perfekt gelaufen, lobte SGE-Trainer Markus Ujwari und meinte im Anschluss, dass man sich am heutigen Tag die Sorgen des bisherigen Saisonverlaufs vom Leib geschossen hätte. Er schickte seine Männer mit der Devise aufs Feld, einfach Spaß am Fußball zu haben: „Das setzten sie um und die Treffer fielen praktisch von alleine.“ Die Neufahrner starteten arg ersatzgeschwächt, im zweiten Abschnitt musste sogar Trainer Marcus Hirnfurtner das Tor hüten. Daher hatten sie dem Offensivdrang der Eichenfelder nichts mehr entgegen zu setzen.

Tore: 0:1/1:5 Denis Huljina (10./80.), 0:2 Alexander Eberhard (40.), 0:3 Sodenny Kim (55.), 1:3 Abousria Diarra (58.), 1:4/1:7 Jan Kampfhenkel (75./88.), 1:6 Niklas Reuter (85.)



SpVgg Steinkirchen - SC Massenhausen 4:2 (2:1). Angesichts der großen Personalnot traten die Gäste gleich mit fünf Spielern aus der zweiten Mannschaft an, erklärte SCM-Trainer Tobias Sigl. Auf dem Feld sei zudem deutlich zu merken gewesen, dass die Gastgeber den Sieg mehr wollten. „Für die ging es um Punkte gegen den Abstieg, wir haben dagegen nur ein bisschen mitgespielt“, so Sigl. Taktisch und läuferisch wäre es von der ersten Minute an zu wenig gewesen, daher sei die Niederlage in Steinkirchen absolut verdient ausgefallen. Sigl ärgerte sich besonders darüber, dass seine Mannschaft wieder einmal einem Abstiegskandidaten die Punkte auf dem Silbertablett überreichte.

Tore: 0:1 Maximilian Zill (20.), 1:1/4:1 Michael Diemer (24./72.), 2:1 Simon Maier (39./FE), 3:1 Christoph Langenegger (48.), 4:2 Robert Straßer (90.).