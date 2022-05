VfB Hallbergmoos: Klassenerhalt wieder in greifbarer Nähe - zweiter Sieg in Folge

Zweifacher Torschütze: Simon Werner überwindet Deisenhofens Schlussmann Enrico Caruso zum 1:1 und trifft später auch noch zum 2:2-Ausgleich. © (Riedel)

Der VfB Hallbergmoos hat in den letzten Wochen den Kampf um einen Platz in der Fußball-Bayernliga Süd intensiviert, jetzt will sich der Aufsteiger nicht mehr verdrängen lassen von einem Relegationsplatz.

Hallbergmoos – Am Freitagabend schlug der VfB den FC Deisenhofen mit 3:2 (1:2) Toren, hat nach zwei Siegen in Serie sogar den direkten Klassenerhalt wieder im Blick. Eine erste Führung für den VfB war gefühlt nur eine Frage der Zeit. Fabi Diranko sorgte für viel Unruhe beim Gegner. Dann kamen die Gäste mit einem Befreiungsschlag zu einem eher zufälligen Konter, und auf einmal lag der VfB hinten.

Der Ausgleich in der 32. Minute durch Simon Werner war überfällig, nachdem zuvor schon Mert Sahin mit einem Flachschuss das Tor nur knapp verfehlt hatte. Dem Treffer ging ein starker Spielzug über vier Stationen voraus. Deisenhofen bekam keinen Zugriff, Werner ließ alle Gegenspieler stehen und schloss ab. Die Gäste waren unbeeindruckt und führten sechs Minuten später nach einer Ecke wieder. Damit begann das Hinterherlaufen von vorne.

Doppeltorschütze Simon Werner egalisiert - Fabi Diranko trifft zur Führung

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur ganze sechs Minuten, dann war aus VfB-Sicht auch das Ergebnis gerecht. Der superstarke Simon Werner setzte sich erneut durch und markierte den neuerlichen Ausgleich. Fabi Diranko belohnte sich in der Folge mit einem Abstauber zum 3:2 für seine engagierte Vorstellung.

In Führung liegend, wirkte dennoch alles etwas nervöser, und Deisenhofen gab sich auch nicht kampflos geschlagen. In der heißen Schlussphase machte die Tribüne Betrieb und gab lautstark das Signal, dass man ein weiteres Jahr Bayernliga sehen möchte. Neben Wasserburg liegt jetzt auch der TSV Dachau hinter dem VfB. (nb)