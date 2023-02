Vier Comeback-Sieger: Lucas Bögl, Vanessa Hinz, Johanna Puff und TEV Miesbach erhalten die meisten Stimmen

Von: Sebastian Schuch

Teilen

Mannschaft des Jahres: Gründe zu Feiern hat der TEV Miesbach auf dem Eis derzeit genug. Nun kommt mit der Sportlerwahl ein weiterer dazu. © Christian Scholle

Bereits zum 38. Mal konnten die Leserinnen und Leser der Heimatzeitung über die Sportler des Jahres im Landkreis Miesbach abstimmen. Bei der Sportlerwahl 2022 gab es erstmals die Möglichkeit, per Anruf seine Stimme abzugeben.

Landkreis – So sollte gewährleistet werden, dass auch wirklich der Landkreis Miesbach über die Sportler des Jahres entscheidet, nachdem sich die Online-Abstimmung in den vergangenen Jahren zum entscheidenden Kriterium entwickelt hatte. Somit kam den 3459 eingesendeten Coupons wieder ein deutlich größerer Stellenwert zu. Dabei gab es in allen Kategorien – Männer, Frauen, Nachwuchs und Mannschaft – ein eindeutiges Ergebnis. Und alle Sieger sind Wiederholungstäter.

Absolute Stimmenkönigin ist heuer Johanna Puff, die Nachwuchssportlerin des Jahres 2022. Mit 1685 Stimmen, 1643 davon per Coupon, sichert sich die 20 Jahre alte Biathletin vom SC Bayrischzell zum zweiten Mal nach 2018 diese Ehre. Schon damals war die Oberaudorferin mit 3020 Stimmen (2080 Coupons/940 online) absolute Königin in diesem Bereich. Mit respektvollem Abstand folgt Radfahrerin Magdalena Fuchs, die im Vorjahr mit der U17 des RSV Irschenberg zur Mannschaft des Jahres gewählt worden war, mit 786 Stimmen auf Platz zwei. Dritter wird mit 599 Stimmen Tobias Tent, der diesen Platz bereits bei der Sportlerwahl 2020 belegt hatte. Das Stockerl leider verpasst haben Schachspieler Tingrui Shen vom TV Tegernsee (324) und der Holzkirchner Volleyballer Janik Sambale (129).

Nachwuchssportlerin des Jahres: Johanna Puff sichert sich zum zweiten Mal den Titel. © PETER KORNATZ

Bereits zum fünften Mal ist Lucas Bögl Landkreissportler des Jahres. Nachdem sich der frühere Seriensieger in den vergangenen beiden Jahren mit Bronze (2020) und Silber (2021) begnügen musste, kehrt er auf den obersten Platz des Landkreis-Stockerls zurück. Mit 1442 Stimmen hat der Langläufer aus Holzkirchen fast doppelt so viele wie sein ärgster Verfolger. Der Miesbacher Eishockey-Profi Andreas Eder kommt auf 748 Stimmen. Eder war bei der Sportlerwahl bereits dreimal auf dem Bronzeplatz gelandet (2019, 2017, 2016). Diesen belegt heuer Stefan Zellermayer mit 590 Stimmen. Damit sichert sich der Stockschütze vom TSV Hartpenning erstmals seit seinem dritten Platz in der Nachwuchswertung bei der Sportlerwahl 2016 einen Platz auf dem Stockerl. Schwimmer Ludwig Huber vom SV Grün-Weiß Holzkirchen wird mit 566 Stimmen Vierter vor Christopher Korkor von den Landesliga-Fußballern des TuS Holzkirchen (245).

Sportler des Jahres: Zum fünften Mal freut sich Lucas Bögl über den Sieg bei den Männern. © PETER KORNATZ

Ebenfalls zum fünften, und aller Voraussicht nach zum letzten Mal haben die Leserinnen und Leser mit 1207 Stimmen Vanessa Hinz zur Landkreissportlerin des Jahres gewählt. Wie Bögl stand auch die Biathletin aus Schliersee von 2016 bis 2019 ganz oben. Nach ihrem kürzlich verkündeten Karriereende ist der Titel der Sportlerin des Jahres im Landkreis Miesbach sicherlich ein schöner Abschluss. Auf dem zweiten Platz folgt die erfolgreichste deutsche Wintersportlerin aller Zeiten: Rennrodlerin Natalie Geisenberger aus Miesbach. Die Rekord-Weltcup-, Gesamtweltcup- und Olympiasiegerin erhält 997 Stimmen und mit 72 Anrufen die meisten in diesem Bereich. Damit verbessert sich die viermalige Landkreissportlerin im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz. Silber für Bronze muss dagegen Leichtathletin Sabrina Zeug aus Hausham eintauschen. Sie belegt mit 875 Stimmen den dritten Platz. Nicht fürs Podest gereicht hat es heuer für Eisschwimmern Franziska Partheymüller aus Bad Wiessee (371) und Snowboarderin Annika Morgan vom SC Miesbach (295).

Sportlerin des Jahres: Vanessa Hinz darf zum fünften Mal den ersten Platz bei den Frauen bejubeln. © TIZIANA FABI

Mannschaft des Jahres: Eishockey-Herren des TEV Miesbach

Noch dominanter als die Auftritte in der Bayernliga gestalten die Eishockey-Herren des TEV Miesbach den Ausgang der Sportlerwahl: Mit 1602 Stimmen verpassen die Kreisstädter nur knapp den Rang des Stimmenkönigs und haben fast 1000 Stimmen Vorsprung auf der Konkurrenz in ihrer Kategorie. Damit setzen sich die TEV-Cracks zum ersten Mal seit der Wahl 2010 die Landkreiskrone auf. Damals wurden sie zur ersten Mannschaft des Jahres im Landkreis Miesbach überhaupt gewählt. In der Zwischenzeit wurde diese Ehre dreimal einem Nachwuchsteam zuteil (2012, 2015, 2016). Auf dem zweiten Platz folgen mit 661 Stimmen die Eisstock-Frauen des TSV Hartpenning, die bei der Sportlerwahl 2019 auf dem dritten Platz gelandet waren. Bronze geht heuer an die Fußballer der SG Hausham mit 561 Stimmen vor den Volleyball-Männern des TuS Holzkirchen (307) und den Golf-Männern des GC Valley (107).

Neben den 20 nominierten Sportlern und Mannschaften erhalten 28 weitere Sportler und Teams mindestens eine Stimme bei der Sportlerwahl.