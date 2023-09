Vier Tore reichen nicht zum Sieg: SV Neufraunhofen tut sich gegen Aufsteiger Weng schwer

Trotz vier geschossener Tore kommt der SV Neufraunhofen nicht über ein Remis gegen Aufsteiger Weng hinaus. © FuPa/Tobias Schwarz

Torreich war der Bezirksoberliga-Auftakt für die Fußballerinnen des SV Neufraunhofen. Gegen Aufsteiger SSV Weng hieß es am Ende nur 4:4. Aufgrund gegnerischer Spielabsagen ging der SVN ohne Vorbereitungsspiel und mit nur elf Spielerinnen in die Partie.

Taufkirchen – Die Gäste hatten nach einem Konter in der 2. Minute schon eine gute Möglichkeit, aber der Außenpfosten rettete für Neufraunhofen. Auf der Gegenseite setzte Alisa Bäumler nach einem kurz ausgeführten Freistoß des SSV gut nach, eroberte den Ball und schob zum Führungstreffer ein. (7. ). Der Ausgleich fiel in der 19. Minute, als Simone Hofbauer zwar zunächst an Keeperin Doris Lechner scheiterte. Die darauf folgende Ecke setzte sie aber volley unter die Latte.

Hofbauer legte 20 Minuten später nach, als sie einen Fehlpass im Mittelfeld nutzte. Antonia Hofbauer erhöhte mit einem Schuss über die herauseilende Lechner sogar auf 3:1 (42.). Direkt im Gegenzug bestrafte Luisa Landersdorfer einen zu kurzen Rückpass der Hintermannschaft und verkürzte auf 2:3.

Nach der Halbzeit kamen die Gäste immer besser ins Spiel und erarbeiteten sich mehrere Chancen. Neufraunhofen wirkte über weite Strecken unkonzentriert und machte sich das Leben durch individuelle Fehler schwer, gab sich aber nicht auf. So gelang Elli Heilmeier in der 76. Minute mit einem Schuss aus 25 Metern durch die Beine der Keeperin das 3:3.

Aber auch Weng steckte nicht auf und erzielte zehn Minuten später aus gut 30 Metern wiederum den Führungstreffer durch Franziska Maier. Den Schlusspunkt zum 4:4 setzte die gut nachgerückte Kathi Unterreitmaier per Kopf, nachdem ein Heber von Bäumler zuvor an der Latte abgeprallt war.

SVN-Coach Michael Schramm hatte nach dem Spiel gemischte Gefühle: „Ich bin froh, dass wir uns zumindest einen Punkt erkämpft haben. Weng hat von Anfang an um jeden Ball gekämpft und uns mit Pässen in die Spitze auf die schnellen Stürmerinnen vor eine schwierige Aufgabe gestellt. Wir haben in der zweiten Halbzeit etwas mehr Kontrolle bekommen, es uns im Spielaufbau aber selbst schwer gemacht. Unsere Moral, nicht aufzugeben, hat uns im Spiel gehalten.“ (elb)