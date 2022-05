Vize-Weltmeister im Kickboxen: FC Pipinsried Spieler bedanken sich bei Betreuer Benny Rauch

Immer zur Stelle wenn es brennt: Pipinsrieds Betreuer Benny Rauch nimmt an der Kickbox-WM in den USA teil. © HAE

Benny Rauch ist nicht nur Betreuer vom FC Pipinsried und der „Mann für alles“, sondern auch Kickbox-Vizeweltmeister. Von der Mannschaft erhält er jedenfalls volle Unterstützung.

Pipinsried - Er ist, zusammen mit seiner Frau Andrea, die gute Seele im Team des Regionalligisten FC Pipinsried: Benny Rauch. Der Betreuer ist nahezu an jedem Wochentag für die Mannschaft da. Er wäscht die Trainingsklamotten, sortiert die Trikots, legt sie zusammen und richtet bei Auswärtsspielen bereits am Abend zuvor alles her. „Hast du mal ein Tape?“ „Haben wir zufällig Obst dabei?“ „Kannst du mir Fußballschuhe fürs Training organisieren? Ich hab meine vergessen?“ Alles Dinge, die Benny Rauch zusammen mit seiner Frau im Handumdrehen erledigt. Doch damit nicht genug, er unterstützt die Trainer beim Trainingsaufbau oder vor dem Aufwärmen zum Spiel. Und zu guter Letzt fahren beide die Mannschaftsbusse. Kurz gesagt: Ohne Rauch läuft nichts.

„Was die beiden auf die Beine stellen und alles für uns machen, das ist Wahnsinn – einfach unglaublich. Sie sind immer für uns da“, erzählt der Kapitän der Mannschaft, Pablo Pigl. Und er hat als ehemaliger Profi schon viel erlebt. „Es ist üblich, dass das Team rund um die Mannschaft zum Saisonabschluss von uns etwas geschenkt bekommt. Da war es für uns selbstverständlich, Benny einen finanziellen Zuschuss aus der Mannschaftskasse für die Reise zu den Kickbox-Weltmeisterschaften zu geben“, verrät Pigl.

Mit dieser Karte nebst Inhalt bedankten sich die Pipinsrieder Spieler bei ihrem Betreuer Benny Rauch. © HAE

Kickbox-Weltmeisterschaft? Was macht der Betreuer des FC Pipinsried bei den in Orlando/Florida anstehenden US Open? „Ganz einfach. Er ist bereits Vize-Weltmeister im Kickboxen und will nun endlich den Titel – und dabei unterstützen wir ihn“, sagt Pablo Pigl. Die WM wird Ende Juni 2022 in den USA ausgetragen. Tägliches Training ist da für Rauch obligatorisch. In jedem Fall ist das Team des FC Pipinsried in guten, und vor allem, in sicheren Händen.