TSV Dorfen: „Fans dürfen sich überraschen lassen“ - volle Hütte erwartet

Wollen wieder jubeln: Der TSV Dorfen. © Christian Riedel

Eine Woche nach dem Unentschieden in Buchbach steht nun das letzte Spiel der Saison für den TSV Dorfen an. Zum Saisonabschluss kommt der SV Waldperlach (Sa., 14 Uhr).

Dorfen – Die Dorfener werden – unabhängig vom Spielausgang – die Spielzeit auf dem vierten Tabellenplatz beenden. Coach Christoph Deißenböck: „Wir sind mit der Entwicklung sehr zufrieden und konnten auch einen entsprechenden Tabellenplatz erreichen. Dazu hatten die jungen Spieler viele Einsatzminuten, und die zweite Mannschaft spielt noch um den Aufstieg. Im Verein tut sich einiges, darauf sind wir stolz.“

Mit Blick auf die nächste Saison müsse man dennoch weiterhin hart arbeiten, sich im spielerischen und taktischen Bereich verbessern. Ein weiteres Ziel sei es, trotz der offensiven Ausrichtung weniger Tore zu kassieren. „Wir wissen aber auch, dass das nicht alles auf einmal funktionieren kann. Wir müssen ruhig bleiben und alles Schritt für Schritt angehen“, sagte der TSV-Trainer.

Das letzte Heimspiel ist für den Verein von großer Bedeutung wegen der Partie davor, in der die Zweite den Nachbarn und direkten Konkurrenten TSV St. Wolfgang um den Platz für die Aufstiegsrelegation empfängt. „Da werden einige Zuschauer im Stadion sein. Unsere Zweite hat seit Wochen oberste Priorität, hoffentlich schafft sie es. Danach wollen wir den Zuschauern ein Spektakel liefern und bestenfalls anschließend mit der Zweiten und den Fans gemeinsam feiern“, so Deißenböck. Die letzte Heimpartie sei auch die ideale Gelegenheit, sich bei den Fans zu bedanken. „Es ist etwas geplant, sie dürfen sich überraschen lassen.“ Für die Zweite verzichtet der Trainer auf einige Spieler, aber auch so wolle man „volle Offensive“ zeigen.

TSV-Kader

Huge (Schöberl), Bauer, Haenle, Hönninger, Hartl, Feckl, Linner, Rachl, Hellfeuer, Thalmaier, Zander, F. Zöller, Friemer