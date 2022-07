Vom Opfer zum Jäger: TSV Otterfing will der Hecht im Karpfenteich sein

Als Spielertrainer soll Benedict Gulielmo den TSV Otterfing nach dem Abstieg auf die Spur bringen. © Thomas Plettenberg

Mit klarem Vorsprung aus der Kreisliga aufgestiegen, war der Aufenthalt im Oberhaus für den TSV Otterfing nur von kurzer Dauer. Exakt war es eine Saison, ehe der Abstieg aus der Bezirksliga besiegelt war. Nun also gehen die Nordring-Kicker wieder in der Kreisliga ans Werk.

Allerdings mit stark verändertem Personal. Aber Mitte November wollen die Otterfinger dennoch mindestens Platz drei belegen.

„Die Gruppeneinteilung war so mit sechs Mannschaften aus dem Osten zu erwarten. Aber schlussendlich mit echt sportlichen Aufgaben und keinem klaren Favoriten auf Platz eins“, meint Dominik Urban. Der Macher vom Nordring hat für sein Team trotz allem ein klares Ziel vor Augen. Eine Platzierung im Spitzen-Trio im November und für das Frühjahr dann ein anständiges Abschneiden in der Aufstiegsrunde. „Unser Ziel ist nicht die sofortige Rückkehr in die Bezirksliga, sondern Leistung und Engagement in jedem einzelnen Spiel zu zeigen“, sagt Urban.

Allerdings war bekannt, dass zum Trainingsauftakt am 30. Juni mehrere bekannte Gesichter fehlten. Michael Scherer und Leon Kirchner sind zu ihrem Stammverein SF Aying/Helfendorf zurückgekehrt. Leon Westner, der die Torwart-Legende Christian Umaelleki beerbte, hat sich dem FC Aschheim angeschlossen und Leon Kirchner wird künftig für den SV Arget kicken. Dass Andreas Schmalz nicht mehr am Nordring aktiv ist, hat einen anderen Grund. Der Fußball-Senior hat mit nun 44 Jahren eine beispiellose Karriere beendet. Nicht als Torwart, sondern als stets top-fitter Mittelfeldmotor.

Den Kreisliga-Kader füllt der TSV Otterfing hauptsächlich mit eigenen Nachwuchsspielern: Fünf oder sechs A-Junioren rücken auf. Die markanteste Personalie aber kommt dem neuen Spielertrainer zu. Benedict Gulielmo ist nicht nur ein herausragender Kicker. Der langjährige Bayern- und Landesligaspieler des TuS Holzkirchen ist auch menschlich ein Hauptgewinn. Wenn Gulielmo selbst auf dem Platz steht, wird er am Spielfeldrand wechselweise vertreten. „Es gibt mehrere Kandidaten“, sagt Urban. „Gemeinsam bekommen wir das in den Griff.“

Dass der im Frühjahr nach Hause geschickte Ex-Trainer Mike Probst keinen Groll hegt und seinem Schwiegersohn den Nordring abspenstig machte, spricht für den A-Lizenzinhaber. Die Zeit von Probst ohne Fußball war kurz. Der Landesligist SV Bruckmühl hat sofort zugeschlagen und ihn angeheuert.

Bis zum Punktspielauftakt gegen Aufsteiger TSV Sauerlach, der wegen dem Wochenend-Dorffest auf Freitag, 5. August, vorverlegt wurde, haben die Otterfinger drei Testspiele: am 7. Juli beim Bezirksligisten SV Ostermünchen, am 16. Juli gegen Bezirksliga-Aufsteiger FC Deisenhofen II und am 30. Juli gegen die DJK Darching.