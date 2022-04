VfB Forstinning: Von Dorfen nicht vom Kurs abbringen lassen

Der VfB Forstinning ist der souveräne Spitzenreiter. © Christian Riedel

Weiterhin ganz oben an der Tabellenspitze thront der VfB Forstinning und hat die Landesliga fest im Visier. Am Samstag empfängt der TSV Dorfen die Tabellenführer.

Forstinning – Die Aussichten für den Landkreisverein erfreuen aber die Fans weiterhin, mit einem Sieg beim TSV Dorfen am Ostersamstag um 14:30 Uhr könnte sich der Focus auf die Landesliga weiter schärfen. Doch im Gegensatz zu den letzten drei Kontrahenten aus der unteren Tabellenhälfte ist Dorfen „eine andere Hausnummer“, weiß Forstinnings Trainer Ivica Coric. Dabei verlief die Trainingswoche mit einigen Absenzen nicht ganz optimal. Hinter dem Einsatz von drei Stammkräften stehen laut Coric noch dicke Fragezeichen. „Aber wir haben noch ein paar andere Spieler auf dem Zettel.“ Und bange ist Coric als Tabellenführer allemal nicht: „Wir haben letztes Wochenende eine ordentliche Leistung gezeigt und müssen jetzt schauen, in der Erfolgsspur zu bleiben.“

Die für Ostermontag vom Verband terminierte Partie in Waldperlach hat der VfB übrigens in Absprache mit dem Kontrahenten auf den 4. Mai verlegt.

Ein Blick in die Statistik: Der TSV Dorfen tritt auch in diesem Spieljahr ausgesprochen heimstark auf, unterstützt von seinen zahlreichen Fans auf dem engen Spielfeld. Sieben Siege und ein Remis sprangen bislang heraus, die magere Auswärtsbilanz verhagelte dem Vertreter aus dem Erdinger Landkreis einen engeren Kontakt mit der Tabellenspitze. Auch der VfB bekam diese Stärke in den vergangenen Spieljahren zu spüren, noch kein einziger Sieg sprang für die Coric-Truppe bei bislang vier Gastspielen heraus. In der Vorrunde siegte Forstinning nach einer umkämpften Partie knapp mit 3:2. Aktuell könnten die Trends nicht gegensätzlicher sein: Während der VfB dreimal in Folge ohne Gegentor siegreich blieb, verlor der TSV Dorfen die letzten drei Begegnungen allesamt und stets auswärts ohne eigenen Treffer. (arl)