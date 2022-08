Heilbrunns Bene Specker: Waagrecht in der Luft zum Siegtreffer

Von: Andreas Mayr

Tor des Tages: Benedikt Specker trifft per Seitfallzieher in den Winkel zum 1:0 für den SV Bad Heilbrunn und zum Sieg gegen den SV Raisting. © Andreas Mayr

Dank Benedikt Speckers Kunstschuss: Heilbrunn schlägt Raisting mit 1:0 – Entscheidung wäre früher möglich gewesen.

Raisting/Bad Heilbrunn – Walter Lang erinnert sich an sein erstes Spiel in Raisting. Muss um die acht Jahre her sein, schätzt er. Damals noch gegen die Reserve in der Kreisklasse. Für seine Heilbrunner kickten damals sieben, acht Spieler, die noch heute dabei sind. Der Trainer erzählt die Geschichte, weil sie Demut lehrt: Auch im neunten Jahr beim HSV hat er nicht vergessen, wo sie herkommen. Das ist wichtig, der Absteiger aus der Landesliga steht eine Klasse tiefer wieder ganz oben. Punktgleich mit Spitzenreiter Murnau. Nach dem 1:0 in Raisting hat Heilbrunn 13 Zähler gesammelt. Lang: „Der Tabellenplatz interessiert mich null.“ Wohlwissen, dass die Konkurrenz jetzt wieder sagt: Ach, der wieder mit seinem Understatement.

Waagrecht in der Luft zum Siegtreffer

Was soll er sonst sagen? In die Landesliga mit weiten Fahrten wollen sie nicht mehr. Außerdem hat er derzeit nicht mehr als eine Elf an echten Stammkräften. Als ersten wechselte er in Raisting Sebastian Ammer ein. Der kam aus Eberfing, aus der A-Klasse. „Das ist ein anderer Fußball.“ Ammer ist gekommen, um zu sehen, ob er das „fußballerisch drauf hat“, wie er sagt. Seinem Trainer gefällt die Einstellung, er sagt aber auch: „Mehr habe ich gerade nicht.“

Acht Punkte Abstand nach unten

Den Titel, das ist für Lang klar, machen Murnau, Garmisch und Haidhausen unter sich aus. „Für mich ist der Abstand nach hinten wichtig.“ Acht Punkte sind es nun. Man muss auch klar stellen: Heilbrunn hat mit seiner besten Elf mit den hinteren Regionen nichts zu tun. Man nehme etwa Benedikt Specker, den Mann im Mittelfeld. Er schoss das Tor des Tages. Kein anderer hätte diesen Kunstschuss hinbekommen. „Den trifft er von 50 Mal einmal so“, sagt Raistings Trainer Johannes Franz. Wobei Specker durchaus für seine feine Schusstechnik bekannt ist, wie Walter Lang bestätigt. Aber auch Teamkollege Ammer sagt: „Das war schon eine Ausnahme, dass er den so trifft.“ Per Seitfallzieher versenkte Specker den Ball volley im Winkel, stand dabei praktisch waagrecht in der Luft. Schöner hätte das Tor in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nicht fallen können.

Raisting 90 Minuten vom Kasten weggehalten

Die Heilbrunner hätten es sich einfacher machen können. Zweimal zuvor hatte Max Lechner aus besten Positionen vorbei geschossen. „Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht“, sagt Lang. Sein Team hielt Raisting, das voriges Jahr um den Aufstieg mitmischte, 90 Minuten vom Kasten weg. Hatte gewiss auch mit der notorischen Harmlosigkeit zu tun, die den SVR in dieser Spielzeit plagt. Selbst Lang zeigte sich überrascht vom Gegner, weil er ihn deutlich spielstärker eingeschätzt hatte. Auch das für Raisting bekannte Anpressen vermisste er.

Gegner bleibt frustriert auf dem Rasen sitzen

War nicht geplant, sagt Kollege Hannes Franz, der den Platz niedergeschlagen verließ. Beziehungsweise das lange nicht tat. Eine halbe Stunde nach Spielende saßen er und Kollegen frustriert auf dem Rasen. Lang klatschte sie ab, munterte sie auf – die drei Punkte nahm er trotzdem gerne mit. ANDREAS MAYR

SV Raisting – SV Bad Heilbrunn 0:1 (0:1)

Tore: 0:1 (45. + 1) B. Specker . – Schiedsrichter: P. Rank (FC Eintracht München), – Zuschauer: 100. – HSV: Hüttl, – Fl. Schnitzlbaumer, Kapfhammer, A. Specker, Tiedt, – M. Schnitzlbaumer (63. Ammer), B. Specker (90. M. Pappritz), Pföderl, A. Pappritz (79. Fr. Schnitzlbaumer), Krinner, – Lechner (81. Klaar).