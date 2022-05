Lenggrieser SC: Warten auf ein Fußballwunder

Fußball Kreisliga

Von Wolfgang Stauner (Redakteur)

KREISLIGA LSC muss in Kohlgrub siegen und gleichzeitig auf Murnauer Pleite hoffen – Simon: „Nur Minimalchance“

Lenggries – Bereit sein, wenn die Gegner patzen – das erwartet Stefan Simon von seinem arg dezimierten Lenggrieser SC auch am letzten Kreisliga-Spieltag. Am vergangenen Sonntag klappte das schon einmal: Habach ließ gegen Murnau Federn, der LSC besiegte Kreuth (4:2) und schob sich auf Platz drei nach oben. Nun warten die Isarwinkler Kicker auf ein weiteres Fußballwunder, und zwar dass der Tabellenzweite Murnau beim sorgenfreien SV Polling stolpert. „Das ist nur eine Minimalchance“, glaubt Trainer Simon, „aber die Hoffnung stirbt zuletzt.“ Sollten die Murnauer remisieren, hätten beide Teams 53 Punkte – und der TSV aufgrund des 7:0-Siegs im Isarstadion die Nase im direkten Vergleich deutlich vorne.

Warten auf ein Fußballwunder

Die zweite Voraussetzung für das Vorrücken auf den Relegationsplatz ist ein eigener Sieg beim Auf- und Sofort-Wieder-Absteiger FC Bad Kohlgrub (So., 15 Uhr). Die Chance hierfür ist ungleich größer, schließlich ist der FC vom ersten Spieltag im Tabellenkeller einzementiert. Erst einen Sieg und ein unglaubliches Torverhältnis von minus 96 weisen die Werdenfelser auf. Das oft beschworene „gmaade Wieserl“ sind die Kohlgruber jedoch bei weitem nicht. Just am vergangenen Sonntag zuckten sie noch einmal, und rissen mit ihrem bislang einzigen Sieg die DJK Waldram tief in den Abstiegsstrudel. „Das hat mich nicht überrascht“, betont Simon. „Auch unser 3:0-Heimsieg hört sich klarer an, als er tatsächlich war. Erst in der Schlussphase haben wir mit Hängen und Würgen gewonnen.“ Zudem werden die Kohlgruber bei ihrer Kreisliga-Abschiedsvorstellung vor heimischer Kulisse noch einmal allen Kampfgeist in die Waagschale legen.

Ein paar Ausfälle

Personell ist der LSC nicht allzu üppig aufgestellt. Verteidiger Kilian Mürnseer ist beruflich verhindert, Florian Adlwarth urlaubt; Hias Gerg, Thomas Fischhaber und Sebastian Biagini fallen verletzt aus. Immerhin kann Simon den langzeitverletzten Leo Gerg wieder in die Startelf beordern. Der Mittelfeldmann gab gegen Kreuth sein Comeback und war per Elfer maßgeblich am Sieg beteiligt. Eine Alternative zu Max Scheck, der nach auskurierter Fersenprellung längst alte Goalgetter-Qualitäten zeigt, ist Urlaubsrückkehrer Luis Jendrzej. „Die Burschen werden es richten“, ist sich Simon sicher. „Ein Relegationsspiel nimmt doch jeder gerne mit.“ WOLFGANG STAUNER

Lenggrieser SC

Kleim – Schnaderbeck, Kreher, Angermeier, Mi. Gerg – Filiz, Dix, L. Gerg, Hofer – J. Gerg, Scheck – Jendrzej, Laß.