Weltcup: Dallingerzielt für Olympia

Auf zum Mittelpunkt der Schützenwelt

von Dieter Priglmeir schließen

Oympia im Auge, ist Maxi Dallinger ab Sonntag beim Weltcup in Garching-Hochbrück am Start.

Lengdorf– Die Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück ist ab Sonntag wieder der Mittelpunkt der Schützenwelt. 919 Sportler aus 98 Nationen sind für den Weltcup gemeldet. Alle wollen einen der Quotenplätze für Olympia 2020.

Auch Maxi Dallinger träumt von Tokio. Er startet in den beiden Disziplinen KK Dreistellung (50 Meter) und Luftgewehr (10 Meter Halle). „Der Dreistellungskampf wird am Montag sein, ihm voraus geht wie immer die Elimination am Sonntag. Luftgewehr ist am Dienstag“, sagt der 22-jährige Lengdorfer, der den Weltcup in Peking trotz durchwachsener Ergebnisse (wir berichteten) als „umso lehrreicher“ bezeichnet. „Wir hoffen, in den Trainingswochen die letzten Fehlerquellen eliminiert zu haben“, so der Polizeianwärter.

„Ich selbst erwarte von mir nicht weniger als bei jedem anderen Wettkampf. Ich werde mich die nächsten Tage noch gezielt mental und praktisch auf die Wettkampftage vorbereiten.“ Über den Ausgang will Dallinger nicht spekulieren. „Realistisch gesehen ist aber alles drin, und ich würde nicht ausschließen, dass wir uns selbst ein kleines Geschenk machen können hinsichtlich der Olympischen Spiele.“ An einen Heimvorteil glaubt Dallinger allerdings nicht, „da alle Schützen den Stand in Hochbrück bestens kennen“.

Er selbst wolle neue Vorbereitungsmethoden austesten. Tatsächlich ziehe sich sein bei der EM im kroatischen Osijek (wir berichteten)erstmals angewandtes Lächeln „ungewollt und unerwartet“ positiv durch das ganze Nationalteam. „Besonders freut und beeindruckt es mich, dass mich von Nachwuchssportlern und Athleten außerhalb des Kaderteams Rückmeldungen erreichen, in denen sie von ihren schnellen und überraschenden Erfolgen erzählen“, erzählt Dallinger und fügt hinzu: „Erstaunlich, was ein kleines Lächeln so bewegen kann.“