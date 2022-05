BCF Wolfratshausen: „Wir haben leider nicht alles rausgeholt“

Von: Oliver Rabuser

FUSSBALL Der scheidende BCF-Spielertrainer Mitch Rödl über Charakter, Aufstiegschancen und Familie

Wolfratshausen – Spieler, spielender Co-Trainer, Cheftrainer – Mitch Rödl hat in seiner langen Zeit beim Fußball-Bezirksligisten BCF Wolfratshausen sichtbare Spuren hinterlassen. Abgeschlossen ist die Transformation des früheren Bayernliga-Vereins zurück zu einer Hausnummer im Landkreis aber längst noch nicht. Doch für den 36-Jährigen haben sich durch die Geburt seiner Tochter die Prioritäten vom Sport in Richtung Familie verschoben. Mit BCF-Reporter Oliver Rabuser blickt Rödl auf seine Zeit und das Umfeld in Farchet zurück.

Herr Rödl, Sie waren schon zu Landesligazeiten des BCF die rechte Hand vom damaligen Trainer Philipp Bönig. Was hat Sie angetrieben, den Klub nach zwei aufeinanderfolgenden Abstieg als Coach zu übernehmen?

Ich war schon immer sehr vereinsgebunden und habe in meiner Zeit in Wolfratshausen vieles miterlebt und mitgemacht. Da fühlt man sich in der Pflicht, dem Klub dabei zu helfen, wieder etwas aufzubauen.

Wegen der Pandemie erstreckten sich zwei Spielzeiten auf drei Jahre. Wie lautet das Fazit Ihres Wirkens?

Mein Co-Trainer Jona Lehr und ich wollten wieder eine echte Mannschaft auf den Platz bekommen. Das ist uns gut gelungen. Wir hatten durchgehend gute Stimmung in der Kabine und zu keiner Zeit zwischenmenschliche Probleme. Daran sieht man, wie wichtig es ist, die Charaktere der Spieler zu beleuchten. Sie geben dir nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz etwas.

Kadergröße hätte besser sein können

Und sieht Ihre Bilanz aus sportlicher Sicht aus?

Wir haben leider nicht alles rausgeholt. Die Kadergröße hätte besser sein können, und was die Trainingsbeteiligung betrifft, hätten wir vielleicht einige noch verlässlichere Spieler gebraucht. Allerdings sind durch die vielen Ausfälle dann nahezu alle Akteure auf ihre Einsätze gekommen.

Hört sich an, als hätte es Ihnen Spaß gemacht. Werden Sie also den Trainerjob weiter betreiben?

Fragen Sie mich das in einigen Monaten. Auf der einen Seite macht das Arbeiten mit jungen Spielern viel Spaß. Aktuell juckt es aber auch immer noch, selbst zu kicken. Das ist ein wenig die Crux. Klar ist: Wenn ich wieder irgendwo als Trainer arbeite, dann unter anderen Voraussetzungen.

Weil Sie beim Ballclub lange Zeit Mädchen für alles waren?

Definitiv. Die vielen Quälereien nebenher und das Organisatorische kosten dich einen Teil der Konzentration auf die Mannschaft.

Inwieweit bedauern Sie, dass es zum Abschluss nicht mit dem Aufstieg in die Landesliga geklappt hat?

Schon. Natürlich. Aber es war für mich jetzt ein guter Zeitpunkt aufzuhören, um frischen Wind in den Verein zu bringen. Sicher hätte man mit den entsprechenden Verstärkungen nochmal angreifen können. Aber durch die Geburt meiner Tochter war bei mir die Luft schon ziemlich raus.

Ihr Spielerpass bleibt in Farchet. Wie sehen Sie Ihre Zukunft an der Kräuterstraße?

Ich werde ab September schon vorbeischauen. Man muss aber abwarten, wie es sich zuhause entwickelt. Meine Frau geht dann wieder arbeiten. Ich mag ihr nicht das Kind an der Türe in die Hand geben und sie ständig alleine lassen. Momentan ist die Kleine pflegeleicht. Die Frage wird auch sein, wie ich der Mannschaft noch helfen kann. Ich werde demnächst 37 Jahre alt und sicher nicht schneller (lacht).

Was empfehlen Sie dem BCF und speziell ihrem Nachfolger Heinz Tochtermann zum Abschied?

Erstmal wünsche ich dem Heinz viel Glück und Spaß in Wolfratshausen. Dazu eine gute Portion Gelassenheit: Ich musste das auch erst lernen, dass in der Bezirksliga nicht alles so ernst genommen wird, wie in der Bayern- oder Landesliga.