Wirbel um Sportlerehrung in Garmisch-Partenkirchen

Von: Sven Sartison

Eine der Leidtragenden der neuen Vorgabe: Johanna Guggemoos von der LAG Garmisch-Partenkirchen ist im Kugelstoßen in ihrer Altersklasse deutschlandweit die Nummer eins – wohnt aber nicht im Markt, sondern in Ohlstadt. © Theo Kiefner

Der Markt will künftig bei seinen Sportlerehrungen nur noch Athleten auszeichnen, die auch ihren Wohnsitz in Garmisch-Partenkirchen haben. Mitglieder der hiesigen Vereine, die in den umliegenden Gemeinden leben, schauen in die Röhre.

Garmisch-Partenkirchen – Man stelle sich einmal vor, die Stadt München ehrt die Mannschaft des FC Bayern anlässlich des Gewinns der Deutschen Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga. Allerdings nur die Teammitglieder, die auch in der bayerischen Landeshauptstadt wohnen. Thomas Müller etwa, der mit seiner Frau Lisa in Otterfingen im Kreis Miesbach lebt, würde ebenso in die Röhre schauen, wie seine Teamkollegen, die am Tegernsee oder in Grünwald residieren. Unvorstellbar.

Auf lokaler Ebene, in Garmisch-Partenkirchen, haben sie nun aber etwas Derartiges vor. Ende der vergangenen Woche verschickte die Hauptverwaltung eine E-Mail an die hiesigen Vereine. Betreff: „Jugendsportlerehrung 2023“. Diese findet nach den Sommerferien Ende September statt „Mit ein paar kleinen Änderungen zu den Vorjahren“, wie es heißt. Ausgezeichnet werden sollen alle Athleten, die es bei einer deutschen, bayerischen oder oberbayerischen Meisterschaft aufs Podest geschafft und bis einschließlich 31. Juli das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Selbiges gilt für Sportler, die in einem „höherwertigen“ Wettbewerb wie einer Welt- oder Europameisterschaft unter den besten Fünf gelandet sind. So weit, so normal. Wäre da nicht der kleine, aber nicht unwesentliche Zusatz: „Ein weiteres wichtiges Kriterium für die Vergabe der Ehrung ist, dass der Wohnsitz ausschließlich in Garmisch-Partenkirchen ist“.

„Die Ausschreibungsbegrenzung halte ich für unmöglich. Die Ehrung muss unbedingt auf die im Landkreis wohnenden Aktiven ausgeweitet werden.“

Für Peter Gnilka, Zweiter Vorstand des TSV Partenkirchen und langjähriger Abteilungsleiter der LAG Garmisch-Partenkirchen, nicht nachvollziehbar, fast schon ein Skandal. „Die Ausschreibungsbegrenzung halte ich für unmöglich“, schimpft er: „Die Ehrung muss unbedingt auf die im Landkreis wohnenden Aktiven ausgeweitet werden.“ Andernfalls würden Athleten, die von klein auf Mitglieder in den Vereinen aus Garmisch-Partenkirchen sind, sich mit diesen identifizieren, auf der Strecke bleiben – nur weil sie in einer der umliegenden Gemeinden leben. Bei der LAG etwa die Guggemoos-Schwestern Johanna und Elena, die in ihren Altersklassen zu den besten Leichtathletinnen in ganz Deutschland zählen, aber in Ohlstadt wohnen. „Solche Sportler auszuschließen, ist ungeheuerlich.“

Rathaus versucht, die Wogen zu glätten

Kritik, die auch im Rathaus nicht ungehört geblieben ist. Am Freitag setzte man sich dort noch einmal zusammen, besprach die Thematik, hinterfragte die Regelung – und kam letztendlich zu dem Schluss, alles dabei zu belassen. „Wir folgen der Vorgabe, die so von den Gremien festgelegt wurde“, erklärt Silvia Käufer-Schropp, die Pressesprecherin der Marktgemeinde. Man habe zuletzt alle Ehrungen auf den Prüfstand gestellt und sich nun auf diese einheitliche Vorgehensweise geeinigt. Heißt konkret: Nicht nur bei der Jugendsportlerehrung sind Athleten, die zwar Mitglied eines Vereins aus Garmisch-Partenkirchen sind, jedoch nicht im Markt ihren Wohnsitz haben, außen vor. Auch bei den Erwachsenen.

Prominentestes Beispiel: Biathletin Hanna Kebinger, die im vergangenen Winter mit der deutschen Staffel bei der Weltmeisterschaft in Oberhof die Silbermedaille gewonnen hat. Die 25-Jährige startet zwar für den SC Partenkirchen, zu Hause ist sie allerdings in Grainau. Ihr Schicksal teilt sie unter anderem mit ihrem Vereinskollegen David Zobel aus Murnau, der in der abgelaufenen Weltcup-Saison im finnischen Kontiolahti Dritter im Einzel wurde. Problematisch, gar als Aufreger bewertet SCP-Präsident Michael Maurer die neue Regelung bei der Sportlerehrung dennoch nicht. „Für uns ist das kein Problem“, erklärt er ganz gelassen: „Wir führen ja ohnehin unsere eigenen Ehrungen durch.“

„Es bleibt natürlich jeder Gemeinde unbenommen, ihre Sportler selbst auszuzeichnen. So wie es viele sowieso schon machen.“

Auch vonseiten des Rathauses versucht man, die Wogen ein wenig zu glätten. „Es bleibt natürlich jeder Gemeinde unbenommen, ihre Sportler selbst auszuzeichnen. So wie es viele sowieso schon machen“, sagt Käufer-Schropp. Zumal auch der Vergleich mit dem FC Bayern hinkt, nicht ganz passend ist. Denn in Mannschaftssportarten wird nicht differenziert, woher die einzelnen Spieler kommen. „Teams wie beispielsweise der SC Riessersee werden auch als solches geschlossen geehrt“, stellt die Pressesprecherin klar.