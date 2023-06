Annalena Hennig: WM-Titel verbockt, 6000 Herzen gewonnen

Showtanz

Warum sich die 21-jährige Eichenrieder mehr über einen Platz vier freut als über vier Medaillen bei WM und EM.

Eichenried – Drei EM-Titel und einmal WM-Bronze – das ist die Ausbeute von Annalena Hennig aus den vergangenen Wochen. Über die Medaillen freue sie schon, sagt die Eichenriederin. Viel wertvoller sei aber ein vierter Platz, ertanzt vor 6000 Zuschauern mit ihrem bisher besten Soloauftritt überhaupt.

Der Reihe nach: Im kroatischen Porec veranstaltete der Verband Dance Star seine Weltmeisterschaft. Über 10 000 Tänzer aus drei Kontinenten waren am Start. Und schon von der Eröffnungszeremonie war Hennig beeindruckt:. „Du bist als Vertreter deines Landes mit der deutschen Fahne von der Stadt zum Strand gelaufen, wo eine große Open-Air-Bühne aufgebaut war und eine Beachparty stieg mit dem schönsten Feuerwerk, das ich je erlebt habe.“

Alles war angerichtet für ein großartiges Wochenende, an dem sich die Eichenriederin ihren Traum erfüllen wollte. „Ich wollte schon Weltmeisterin werden, als ich fünf war“, sagt sie. Meistens motiviert so etwas, diesmal lähmte es die 21-Jährige. „Ich habe mir so viel Stress und Druck gemacht. Ich konnte schon Tage davor nicht mehr schlafen.“

Dennoch lieferte sie bei ihrem Jazztanz solide ab. „Das war meine beste Runde. Ich wurde Fünfte von 35 Teilnehmerin. Mehr habe ich mir hier auch nicht erwartet.“

+ Hochprofessionell: Stellprobe vor der Mega-Show. © privat

Es folgte der Modern Dance, und plötzlich zeigte die Eichenriederin Nerven. „Ich hatte so viel Angst, mein Füße haben gezittert. Ich habe getanzt, als würde ich auf einem Wackelpudding stehen.“ Der Jury blieben die Unsicherheiten nicht verborgen, die Abzüge in den Noten brachten ihr letztlich Platz 15 unter 40 Teilnehmerinnen. „Enttäuschend“, räumt Hennig ehrlich ein.

Da wusste sie allerdings noch nicht, was ihr beim Acrobatic-Dance passieren wird. „Da hätte ich gewinnen können“, sagt sie. Sie hatte sich die Konkurrenz vorher angeschaut. „Vom Schwierigkeitsgrad der Technik und Turnelemente konnte niemand mithalten. Ich hatte mit Abstand die schwierigste Choreo.“ Allerdings: „Die anderen haben ihr Programm extrem sauber getanzt. Und ich war so nervös und habe Sachen verbockt, die ich noch nie verbockt habe. Das war eine Katastrophe. Ich war noch nie so sauer auf mich.“

Letztlich sprang zwar der dritte Platz und damit die Bronzemedaille heraus. „Das ist ja auch nicht schlecht, aber für mich war es eine große Enttäuschung, motiviert mich aber für die nächste WM umso mehr“, kündigt sie schon mal an.

+ Reiche Beute: Annalena Hennig gewann bei der EM in Duisburg drei Titel. © privat

Offensichlich hatte aber auch die Fachjury Hennigs Potenzial erkannt, denn sie luden die Eichenriederin zum großen Showfinale ein. 5000 Tänze hatten die Kampfrichter in den Tagen zuvor gesehen, davon die 20 besten Choreographien ausgesucht. „Und meine war die einzige unter den Acrobatic-Tänzen“, freut sich Hennig.

Was folgte, war auch für sie neu: ein höchst professionelles Event vor 6000 Zuschauern. „Wir hatten 45 Minuten Stellprobe, für meinen Tanz wurde mir der passende Hintergrund und das richtige Licht ausgesucht. Wir führten Interviews. Dann traten 20 Tänzer und Tänzerinnen vor dem riesigen Publikum auf“, schwärmt die Eichenriederin. „Und ich gehörte zu diesen Besten der Besten.“ Sie wollte jetzt nur noch Spaß haben, „und dann habe ich mein Solo so gut getanzt wie nie“. Am Ende wurde sie auf Rang vier gewählt, „knapp am dritten Platz vorbei“, fügt sie noch hinzu. Aber das sei definitiv das Highlight dieser Wochen gewesen.

Und sicherlich höher zu bewerten, als die drei EM-Titel, die sie danach in Duisburg holte. Im Vorfeld hatten viele Vereine Querelen mit dem Veranstalter, sodass das Starterfeld auf ein Drittel reduziert war, „Das fand ich schade, weil auch sehr starke Konkurrentinnen fehlten“, meint die Sportlerin, die sich dann aber auf ihre Auftritte konzentrierte. „Um ins Finale zu kommen, musste man in der Vorrunde eine gewisse Punktzahl erreichen“, erklärt sie. Ihr gelang dies sowohl im Akrobatik- und Jazz-Tanz als auch mit ihrem Modern-Solo – im Gegensatz zur Konkurrenz. „Die anderen haben die Punkte nicht geschafft, so stand ich in allen drei Kategorien allein im Finale“, erklärt sie. Souverän tanzte sie nochmals das Finale und holte sich die drei Titel. „Dreimal Europameisterin – das kann mir jetzt natürlich niemand mehr nehmen. Aber es fühlt sich halt nicht so krass an, weil die starken Gegner fehlten“, sagt die Eichenriederin, die sich nicht ausruhen wird, „denn jetzt trainiere ich für die WM in Portugal“.