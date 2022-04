WSV Unterammergau: Frohe Ostern und die Tabellenführung

Siebenmal jubeln darf der WSV Unterammergau am erfreulichen Osterwochenende. Auch gegen die Spielgemeinschaft Oberau/Farchant lassen Anton Speer (r.) und Co. nichts anbrennen. © kögl

Zweimal war der WSV Unterammergau gefordert, beide Male verließ er als Sieger das Spielfeld – und festigte somit seine Position als Spitzenreiter, zumal Verfolger Eglfing patzte.

Unterammergau – „Die Doppelbelastung haben wir heute schon etwas gespürt“, räumt WSV-Trainer Josef Thiemeyer am Ostermontag nach dem Derby gegen die SG Oberau/Farchant ein. „Da war es gut, dass sich die Spieler, die ich eingewechselt habe, super eingefügt haben und es praktisch keinen Leistungsabfall gab.“ Thiermeyer profitierte also davon, aktuell einen recht breiten Kader zu Verfügung zu haben, da machten sich die kurzfristigen Ausfälle von Simon Stumpfecker und Alex Schwarz nicht so drastisch bemerkbar.

„Davon können wir derzeit nur träumen“, bemerkt Christian Schicker von der Spielgemeinschaft, der diesmal den verhinderten Sascha Handke an der Seitenlinie vertreten durfte. „Wir kommen personell auf dem Zahnfleisch daher. Es sagt ja schon alles, wenn man einen verletzten Spieler durch einen Angeschlagenen ersetzen muss.“ Dafür haben die Gäste aus dem Loisachtal zumindest in Halbzeit eins ihre Sache noch recht ordentlich gemacht. „Nach dem Seitenwechsel hat sich dann Unterammergaus Qualität einfach durchgesetzt.“

Der Tabellenführer ist eine Nummer zu groß für Oberau

Tatsächlich schafften es die Gäste, den Gegner im ersten Abschnitt möglichst weit von der Gefahrenzone wegzuhalten. Wenn dann doch mal ein Ball durchflutschte, wurde es auch gleich gefährlich. So wie in der 16. Minute als Paul Colorio einen weiten Diagonalball unterlief und Ferdinand Brauchle somit völlig frei an den Ball kam. So etwas lässt sich Unterammergaus Toptorjäger nur selten entgehen – 1:0. Die weiteren Treffer in Halbzeit zwei waren zumeist richtig schön herausgespielt. Andreas Buchwieser bediente Robin Reiter, Julian Kröker tunnelte SG-Keeper John Keen, und Tobias Speer legte uneigennützig quer zu Josef Klarwein, der seinen ersten Pflichtspieltreffer bejubeln durfte. „Bis zum 2:0 war es nicht wirklich entspannt“, betont Thiermeyer. „Aber dann war es schön zu sehen, wie wir uns für tolle Kombinationen auch belohnen konnten.“

Das erste Kräftemessen rund um die Osterfeiertage fand bereits am Karsamstag mit der Nachholpartie gegen den ASV Antdorf statt. Nachdem die Gäste nach der Winterpause zuerst gegen Uffing und darauf bei Oberau/Farchant jeweils mit 3:1 als Sieger vom Platz gegangen waren, endete die Serie beim nächsten Landkreisvertreter. Das 3:1 hatte zwar weiterhin Bestand, allerdings mussten sie sich nun in Unterammergau geschlagen geben. „Von den Spielanteilen und den Chancen her geht unser Sieg in Ordnung“, urteilt Thiermeyer. „Aber es war lange Zeit die erwartet schwere Begegnung. Antdorf war mit seinem schnellen Umschaltspiel, speziell über die beiden flinken Außenspieler, immer gefährlich.“

Tobias Speer sorgte in Halbzeit zwei nach Vorarbeit von Ferdinand Brauchle für das 1:0, das aber fast postwendend durch Thomas Schwarz egalisiert wurde. Den Sieg stellte Robin Reiter mit seinem Doppelpack sicher.

WSV Unterammergau –

ASV Antdorf 3:1 (0:0)

Unterammergau: Diroma – Fuchs, Grotz, Korntheuer, Vogt, Stumpfecker, A. Speer, Klarwein, Moser, T. Speer, Brauchle – Eingewechselt: Sebic, Reiter, Klemm, Kröker – Schiedsrichter: Danny Krüger (TSV 1860 München) – Zuschauer: 100 – Tore: 1:0 T. Speer (53.), 1:1 Schwarz (55.), 2:1 Reiter (74.), 3:1 Reiter (87.) – Gelbe Karten: Brauchle – Wiedenhofer, Paliogiannis, Calliari ak



WSV Unterammergau – SG Oberau/Farchant 4:0 (1:0)

Unterammergau: Diroma - Kröker, Grotz, Korntheuer, Klarwein, A. Speer, Vogt, Reiter, Klemm, T. Speer, Brauchle – Eingewechselt: Moser, Buchwieser, Fuchs

SG Oberau/Farchant: Keen – Huch, Leischer, Colorio, Fischer, D. Korthals, Bäuerle, Wagner, Nicoloso, Wackerle, Burger – Eingewechselt: Scharpf, Eulenstein, Maihofer – Schiedsrichter: Hans Gleißner (FC Mittenwald) – Zuschauer: 120 – Tore: 1:0 Brauchle (16.), 2:0 Reiter (60.), 3:0 Kröker (84.), 4:0 Klarwein (87.) – Gelbe Karten: Reiter (WSV) (ak)