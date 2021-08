Zachenhuber macht das Dutzend voll

BOXEN - 23-Jähriger gewinnt seinen zwölften Profikampf – Technischer K.o. in der dritten Runde

Von Wolfgang Krzizok schließen

Vom Tanzparkett zurück in den Ring. Simon Zachenhuber hat die Umstellung perfekt gemeistert.

Karlsruhe/Reisen – Auf seinen ersten Acht-Runden-Kampf hatte sich Simon Zachenhuber gefreut – und dann war nach drei Runden schon alles vorbei. Der 23-jährige Profiboxer aus Reisen hat auch seinen zwölften Kampf gewonnen und seinen Gegner, den Tschechen Pavel Albrecht, in der dritten Runde ausgeknockt.

„Es hat sich unheimlich gut angefühlt, wieder im Ring zu stehen“, erzählt Mittelgewichtler Simon Zachenhuber, der ja drei Monate lang nicht gekämpft hatte, weil er an der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ teilgenommen hatte. „Ich habe in der Zeit keinen Ring-Rost, wie man so schön sagt, angesetzt.“ Über 100 Sparrings-Runden habe er in der Vorbereitung absolviert, „aber ein Kampf ist halt immer anders, schon allein wegen den Zuschauern und dem Drumherum“. 150 Besucher durften bei der Boxnacht in Karlsruhe in die Halle, darunter viele seiner „Ultras“, wie Zachenhuber seine Fans nennt. „Und die haben wieder richtig Stimmung gemacht und die anderen auch mitgerissen.“

Trainer Conny Mittermeier habe ihn vor dem Kampf in der Kabine noch einmal eindringlich vor Pavel Albrecht gewarnt, erzählt der Reisener. „Er werde mich fordern, hat der Conny gemeint, und ich müsse mich eventuell sogar darauf einstellen, über die volle Distanz zu gehen.“ Er habe den Tschechen zwar vorher analysiert, dieser sei aber dann doch etwas anders aufgetreten. „Ich hätte eigentlich eher eine Schlägerei erwartet, aber er hat sich wirklich gut weiterentwickelt und sehr sauber und technisch stark geboxt, was mir letztlich besser liegt“, sagt Zachenhuber.

Der Auftakt sei „eigentlich eine typische erste Runde gewesen, wir haben uns abgetastet und es ist nicht viel passiert. Da muss man erst mal schauen: Wie haut er, wie viel Dampf kommt an.“ Der Tscheche sei dann aktiver geworden, „und da musste ich höllisch aufpassen“. Er habe aber die Deckung gehalten und sei sehr stabil gestanden.

In der Ringpause habe Coach Mittermeier seinem Schützling die Anweisung gegeben, das Tempo ein wenig anzuziehen. „Da war ich dann sehr dominant und habe den Kampf klar kontrolliert“, betont der Reisener.

In Runde drei habe er das Tempo noch einmal ein wenig erhöht. Nach einer harten Rechten gegen den Körper ging der Tscheche auf die Knie und wurde angezählt. Wenige Sekunden später die gleiche Aktion, wieder ging Albrecht in die Knie. Als Zachenhuber dann einen harten Aufwärtshaken mit seiner Linken gegen den Kopf seines Gegners setzte und dieser erneut zu Boden ging, brach Ringrichter Goran Filipovic den Kampf ab.

„Der Sieg freut nicht natürlich“, sagt Zachenhuber und fügt lachend an: „Nur meine Linke tut mir ein bisschen weh.“ Jetzt hat der 23-Jährige erst einmal „Heimaturlaub“ und ist über Stuttgart am Sonntag noch nach Reisen gefahren. „Es sind aber nur ein paar Tage, mehr hat mir der Conny nicht freigegeben“, meint Zachenhuber grinsend.

So wie es aussieht, steht Ende September/Anfang Oktober der nächste Kampf auf dem Programm. Es wird wieder ein Acht-Runden-Kampf sein, und vielleicht geht es dann über die volle Distanz.