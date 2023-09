Ruderer Oliver Zeidler macht WM-Hattrick perfekt

Von: Markus Schwarzkugler

„Ein sehr emotionaler Moment“ war für Zeidler dann die Siegerehrung. Im Bild lassen ihn die Silber- und Bronzegewinner Simon van Dorp (l.) und Thomas Mackintosh hochleben. © Darko Vojinovic/dpa

„Ich habe Ruder-Geschichte geschrieben“: Überglücklich war Oliver Zeidler am Sonntagnachmittag, nachdem er sich in Belgrad zum dritten Mal in Folge die WM-Krone im Ruder-Einer aufgesetzt hatte. Der große Traum: Olympia-Gold in Paris 2024.

Schwaig/Belgrad – Liebe Sportsfreunde, vergesst einfach den Samstag und die langsam nur noch peinliche Fußball-Nationalmannschaft. Das Wochenende hatte nämlich noch einen goldenen Sonntag. Da wäre zum einen der sensationelle Basketball-WM-Sieg, und aus Landkreis-Sicht zuallererst natürlich der nächste WM-Triumph von Oliver Zeidler. Am Sonntagnachmittag gewann er das Finale im Ruder-Einer in Belgrad so souverän wie er auch die vorangegangenen Läufe dominiert hatte. Im Gegensatz zu den Basketballern weiß der Schwaiger allerdings längst, wie Edelmetall schmeckt, wenn man hineinbeißt. Es war nach 2019 und 2022 sein dritter WM-Sieg, hinzu kommen zwei Europameister-Titel.

Mit einer wahren Machtdemonstration verwies der Titelverteidiger, der im Lauf zuvor bereits das Olympia-Ticket für Paris kommendes Jahr gezogen hatte – der letzte große Titel, der ihm noch fehlt –, den Niederländer Simon van Dorp und den Neuseeländer Thomas Mackintosh auf die Plätze zwei und drei. „Ganz so souverän war’s aber auch wieder nicht“, meinte Zeidler hinterher im Gespräch mit der Heimatzeitung. „Mein Ziel war, vorne schnell rauszugehen, die anderen haben aber stark dagegengehalten. Deshalb waren die ersten 1000 Meter sehr, sehr schnell.“

Mal wieder alle abgehängt: Das Bild zeigt Oliver Zeidler beim Zieleinlauf am Sonntagnachmittag im Einer-Finale von Belgrad. © Detlev Seybt/meinruderbild.de

Zeidler kam sofort stark aus den Startlöchern, nach knapp einer Minute hatte er sich bereits einen kleinen Vorsprung erarbeitet – das Rennen lief also früh genau so, wie es Zeidler wollte. Sein Speed erreichte teilweise sogar die 19 km/h. Kommentar des ARD-Mannes: „Bei ihm sieht’s so aus, als würde er einen Löffel durch den Kakao ziehen.“ Nach zwei Minuten lag Zeidler schon mehr als eine Bootslänge voraus – bei für die Athleten fairen Bedingungen. Der Wind spielte im Finale keine Rolle mehr.

Bei einem Kilometer, also zur Halbzeit, lag Zeidler schon 2,32 Sekunden vor van Dorp auf Rang zwei, 500 Meter später waren es 2,74 Sekunden und 13 Meter Vorsprung. Dass die Konkurrenz im letzten Viertel noch mal ein bisserl aufholte, konnte Zeidler gut verschmerzen. Sein Sieg geriet nicht mehr in Gefahr, auch wenn Zeidler zugab, dass „die letzten 15 Schläge nur noch ein Über-die-Ziellinie-Retten waren“.

Im Ziel und dann bei der Nationalhymne auf dem Stockerl war es emotionaler als bei den Titeln davor, meinte Zeidler. „Die harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Die Olympia-Quali war das Hauptziel, aber dreimal hintereinander Weltmeister zu werden, damit habe ich Ruder-Geschichte geschrieben. Ein toller Moment.“ Am Abend nach dem Triumph stand für Zeidler die wohlverdiente Erholung an, aber natürlich auch ein bisserl Feiern, nicht zuletzt mit seinem Trainer und Vater Heimo Zeidler, bevor Montagmittag der Flieger gen Heimat abhebt.

Um nochmal den Bogen zu den Fußballern zu spannen: Die restlichen Erfolge des Deutschen Ruderverbands (DRV) in Belgrad passen schon eher zu Hansi Flicks nun ehemaliger Mannschaft. Zeidlers Erfolg beendete das lange Warten auf die erste – und letztlich einzige – Medaille des DRV in den 14 olympischen Wettkampfklassen dieser WM. Mit dem Männer-Doppelvierer, dem Achter und dem Einer hatten sich überhaupt nur drei Boote für den Endlauf qualifiziert. Außer Zeidler scheinen beim kriselnden DRV ansonsten so ziemlich alle zu schwächeln. Immerhin buchte der Deutschland-Achter mit Rang fünf im Finale das Ticket für Paris.

Ob sich Zeidler, der zuletzt nicht mit Kritik am DRV gespart hat, über Medaillen seiner deutschen Kameraden freuen würde? „Natürlich wäre das schön“, sagt er, um aber auch hinterherzuschieben: „Dafür reicht es momentan einfach nicht.“

Ergebnis des Einer-Finals:

1. Oliver Zeidler 6:38,08 Min.

2. Simon van Dorp (Niederlande) +1,18 sec

3. Thomas Mackintosh (Neuseeland) +2,25 sec

4. Stefanos Ntouskos (Griechenland) +2,48 sec

5. Sverri Nielsen (Dänemark) +10,11 sec

6. Damir Martin (Kroatien) +28,31 sec