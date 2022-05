VfB Forstinning: Zu-Null-Sieg vor der Aufstiegsfeier

Teilen

Am Rand der Bande: Unter der Woche zu Besuch in Unterföhring waren VfB-Coach Ivica Coric und Co Hizir Tasci (l.). cr © CR

Mögen die Feierlichkeiten beginnen: Nach dem 3:0-Sieg in Otterfing und dem damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga erfolgten die ersten Festivitäten des VfB Forstinning gleich einmal auf dem Otterfinger Fußballfeld.

Forstinning – Natürlich in aller gebotenen Seriosität. Heute empfängt der bald ehemalige Bezirksligist den SV Reichertsheim zum Saisonausklang (Beginn 14 Uhr), um anschließend mit den Fans die Meisterschaft mit reichlich von der Brauerei Schweiger spendiertem Freibier zu feiern.

Durchaus ernst nimmt der VfB die letzte Partie dennoch: Der phänomenalen Serie von neun Siegen ohne Gegentor soll unbedingt noch ein zehnter hinzugefügt werden, zudem kann sich Bakary Touray noch die Krone des besten Bezirksligatorschützen aufs Haupt setzen.

Landkreispokalfinale steht auch noch bevor - Für SVR ist noch alles möglich

Und dann wartet noch am kommenden Donnerstag ein weiteres Highlight auf den VfB Forstinning. Als Ausrichter der Finalspiele im Landkreispokal empfängt die Mannschaft von Trainer Ivica Coric den Nachbarverein SV Anzing, für ein passendes Feierambiente sorgt Thomas Letsch als Wirt des „11ers“.

Während der VfB also nur mehr die selbst gesteckten Ziele erreichen will, besitzt das letzte Punktspiel für den SV Reichertsheim eine weitaus höhere Bedeutung. Augenblicklich belegt der Verein aus dem Mühldorfer Landkreis Rang zwölf und müsste damit die Abstiegsrelegation spielen. Abhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz und dem eigenen Resultat ist für den SVR die komplette Bandbreite vom direkten Abstieg über den Relegationsrang bis hin zur Rettung alles möglich. Die Finger der Reichertsheimer Fans werden sich also am BFV-Ticker wundtippen. (arl)