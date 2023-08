„Zu viele Grünschnäbel: Abgezockte Attachinger gewinnen im Toto Pokal gegen Stadtrivale SE Freising

An beiden Treffern beteiligt: Attachings Didier Nguelefack (rot) – hier im Zweikampf mit Freisings Johannes Kleidorfer – legte ein Tor vor und netzte einmal selbst. © lehmann

Der BC Attaching schlägt im Viertelfinale des Toto Pokals Donau/Isar den Stadtrivalen SE Freising. Vor allem mit der Robustheit des BCA hatte der SEF Probleme.

Freising – Freising ist rot – zumindest im Toto Pokal. Mit zwei späten Treffern setzten sich die Fußballer des BC Attaching am Dienstagabend mit 2:0 (0:0) gegen den gelb-schwarzen Ligakonkurrenten SE Freising im Viertelfinale des Toto Pokals Donau/Isar – zugleich das Endspiel im Landkreis – durch.

SE Freising: Ersatztorhüter Karremann pariert mehrfach stark

Der Pokal, heißt es, hat zum einen seine eigenen Gesetze. Und er ist zum anderen oft auch das Feld für Experimente, da im Toto Pokal für klassenniedere Vereine schon viel zusammenpassen muss, soll am Ende ein Traumspiel gegen einen Drittligisten stehen. Und so war am Dienstagabend durchaus etwas Rotation angesagt bei den beiden Bezirksligisten BC Attaching und SE Freising, wobei bei den Hausherren die Startelf vom Wochenende nur auf wenigen Positionen verändert war, während SEF-Coach Alexander Schmidbauer beinahe die halbe Mannschaft ausgetauscht hatte und das Team nochmals stark verjüngt auflief.

Diesen unerfahrenen Spielern war im ersten Durchgang anzumerken, dass sie mit der kernigen, wenngleich nicht unfairen Gangart der Attachinger nicht zurechtkamen, und sich so mancher frisch aus der Jugend gekommene Kicker erst an den Herrenfußball gewöhnen muss. So gehörten die ersten Tormöglichkeiten dem BCA: Ein Warnschuss von Offensiv-Lebensversicherung Didier Nguelefack segelte noch deutlich drüber (11.), wenig später parierte dann Freisings starker Keeper Niclas Karremann gegen den herannahenden Stürmer (14.). Und auch nach 18 Minuten war Karremann, der dieses Mal den Vorzug vor Stammtorhüter Jonas Trost bekommen hatte, auf der Hut, als Fareed Tourey nach einem feinen Spielzug frei vor ihm aufgetaucht war.

Attaching lauerte auf seine Chancen und spielte gefällig nach vorne. Und der SEF? Brauchte erst einmal, um sich zu sortieren, etwa in der hintersten Viererkette. Aus dem zentralen Mittelfeld kamen ebenfalls nicht viele Impulse. Dennoch gehörte die vielleicht dickste Möglichkeit des ersten Durchgangs den Gästen: Erst knallte Gabriel Olley das Leder an den Pfosten, im Nachsetzen verpasste Julian Kristo dann das verwaiste Tor (43.).

BC Attaching: Nguelefack entscheidet das Spiel fast im Alleingang

Die zweite Halbzeit verlief zunächst chancenarm. Wieder war es das letztlich Heimteam, das zur ersten Gelegenheit kam: Nach einem fein vorgetragenen Angriff tauchte Domenic Hörmann vor dem Tor auf, scheiterte aber erneut an Karremann (55.). Gut 20 Minuten später, als das Elfmeterschießen schon in der Luft lag, sorgte Attaching doch noch für die Entscheidung. Und in beiden Fällen war Didier Nguelefack maßgeblich beteiligt. Zunächst servierte er nach einem katastrophalen Ballverlust des SEF in der gegnerischen Hälfte von links butterweich ins Zentrum, wo Joker Imouroine Ouro-Agouda zentral eiskalt abschloss (77.). Bereits in der Nachspielzeit, als Freising die Hoffnung schon aufgegeben hatte, narrte Nguelefack schließlich am rechten Strafraumrand die halbe SEF-Verteidigung und schloss selbst zum 2:0 ab (90.+1).

BCA-Coach Enes Mehmedovic war hinterher zufrieden. Über das ganze Spiel betrachtet sei der Sieg verdient gewesen, man habe sich die besseren Chancen erarbeitet. „Und wir hatten nach der schlechten Partie am Sonntag auch etwas wiedergutzumachen.“ Dort hatte der BCA beim 0:3 gegen Gaimersheim kein Land gesehen. Erneut mit der Naivität seiner Truppe haderte indes Freisings Trainer Alexander Schmidbauer. „Wir sind noch zu viele Grünschnäbel, Attaching war robuster als wir“, sagt der SEF-Coach. „Da sind wir noch zu nett und uns zu schade, mal ein Statement zu setzen.“ VON MATTHIAS SPANRAD

