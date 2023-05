Zumba: Drei Stunden Spaß und Schwitzen in Poing

Von: Helena Grillenberger

Teilen

Über 200 Teilnehmer zählte die Zumba-Veranstaltung vergangene Woche. © Stefan Rossmann

Über 200 Teilnehme trafen sich vergangenen Sonntag in Poing, zum gemeinsamen Zumba-Training. Drei Stunden Programm waren geboten.

Über 200 Teilnehmer fanden sich vergangenen Sonntag in der Poinger Dreifachhalle zum gemeinsamen Zumba-Training zusammen. Über drei Stunden lang sorgten Instruktoren, unter anderem vom TSV Poing selbst, aus Freising, Ottobrunn, Anzing und Waldkraiburg, mit DJ und einer großen Auswahl an Zumba-Liedern für ein abwechslungsreiches Programm.

Unterstützt wurden sie von einem Gast aus Italien: Alessandro Belletti sorgte gemeinsam mit den übrigen Trainern dafür, dass die Teilnehmer nicht nur viel Spaß hatten, sondern auch ordentlich durchgeschwitzt waren. Organisiert wurde die Veranstaltung von Balázs Dukkon.

10 Prozent männliche Teilnehmer

Anders als in anderen Ländern wird Zumba in Deutschland beinahe ausschließlich von Frauen ausgeübt. Das zeigte sich auch bei der Veranstaltung in Poing: Vielleicht zehn Prozent der Teilnehmer seien männlich gewesen, sagt der Organisator. Das Motto der Veranstaltung habe im Hinblick auf ihn und seine beiden männlichen Instruktoren-Kollegen daher auch gelautet: „The Boyz for the Girlz“.

„Es war eine super, super schöne Sache“, sagt der Zumba-Instructor. „Ich habe schon viele Zumbaveranstaltungen erlebt, aber dass die Leute volle drei Stunden lang gut drauf sind, das ist sehr selten.“ Die Poinger Halle habe mit ihrer Größe eine hervorragend geeignete Location geboten, erklärt Dukkon und fügt hinzu: „So eine Veranstaltung kann nur mit Unterstützung, zum Beispiel durch den TSV oder die Instruktoren, funktionieren.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.