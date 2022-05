„Insgesamt war es ganz passabel“: FC Bad Kohlgrub verliert trotz guter Einstellung

Teilen

Konnten nur zwischenzeitlich jubeln: Der FC Bad Kohlgrub verliert das letzte Saisonspiel mit 2:4. © kögl

Der FC Bad Kohlgrub ist sich treu geblieben. In der abschließenden Begegnung war es wie so häufig in der Rückrunde: Der FC hielt über weite Strecken gut mit, verlor am Ende aber.

Bad Kohlgrub – Dieses Mal 2:4 gegen den Lenggrieser SC. „Insgesamt war es ganz passabel“, urteilte Oliver Pajonkowski. „Die Einstellung war völlig in Ordnung, mit unseren Fehlern haben wir es uns aber halt wieder selber schwer gemacht.“

Los ging es damit nach gut zehn Minuten. Nach einer überhasteten Aktion von Florian Kratz kam sein Gegenspieler im Strafraum zu Fall, Schiedsrichter Matthias Bartl blieb nichts anderes übrig, als auf den Elfmeterpunkt zu zeigen. Torhüter Manuel Bichler aber roch die richtige Ecke und parierte den Strafstoß. Die Freude währte nicht lange, schon mit einem der nächsten Angriffe traf Jakob Gerg zum 0:1, fünf Minuten später zum 0:2. Doch auch davon ließen sich die Platzherren nicht beeindrucken. „Bis zur Halbzeitpause konnten wir das Spiel sehr offen gestalten und hatten auch gute Ansätze“, erzählt Pajonkowski. Dabei blieb es aber, zu hochkarätigen Chancen reichte es nicht.

Halbzeitansprache wirkte - FC glich aus

In der Kabine schien Bad Kohlgrubs Trainer die richtigen Worte gefunden zu haben. „Ich habe darauf hingewiesen, dass wir wieder mutiger agieren müssen.“ Gesagt – getan. Gleich mit dem ersten Angriff nach Wiederbeginn gelang der Anschlusstreffer. Zunächst hatte Stephan Kraus den Ball zwar verloren, ihn sich aber zurückerkämpft, er passte zu Markus Burkart, der traf. Der Ausgleich folgte kurz danach. Nach einer Standardsituation brachten die Gäste das Leder nicht aus der Gefahrenzone. Den Abpraller setzte Jonas Bauer mit einer Direktabnahme knapp außerhalb des Strafraums in die Maschen.

Eine knappe Viertelstunde befanden sich beide Teams auf Augenhöhe, bis weitere Fehler der Gastgeber folgten. Thomas Lory verpasste es, zu klären, kurz darauf rutschten gleich drei Kohlgruber Spieler auf dem nassen Rasen weg. „Die Schnitzer sind schon ärgerlich“, betont Pajonkowski. „Vor allem, weil sie uns ja schon die ganze Saison über verfolgen.“