FC Moosinning: Zwei Abschiede und Spiel gegen Tabellenfünften

Von: Helmut Findelsberger

Der FC Moosinning möchte gerne wieder solche Situationen haben, wie hier die Führung durch Lukas Treffler (mi.) © Christian Riedel

Dritter gegen Fünfter – von der Platzierung her ein Topspiel. Diesen Samstag empfängt der FC Moosinning um 14 Uhr den SV Saaldorf. Tabellarisch geht es um so gut wie nichts mehr.

Moosinning – Moosinnings dritter Tabellenplatz in dieser Bezirksliga Ost ist schon länger zementiert. Die Gäste aus dem Berchtesgadener Land könnten in ihrer fünften Bezirksliga-Saison eventuell noch von Waldperlach überholt werden. Gewinnen möchte jeder im letzten Saisonspiel. Für FCM-Coach Christoph Ball „geht’s schließlich auch um den positiven Nachgeschmack, mit dem man in die Sommerpause gehen will“.

Vergangenes Wochenende hatten die Gelb-Schwarzen spielfrei. Beim 2:1-Sieg gegen Langengeisling ohne die erkrankten Ball-Brüder saßen noch drei Feldspieler auf der Ersatzbank. Trainer Christoph Ball ist als Chefanweiser ebenso zurück wie sein Bruder Georg als spielender Co-Trainer. Maximilian Schmid und Thomas Auerweck sind weiterhin für die Zweite im Kampf um den Kreisliga-Aufstieg abgestellt. Vom FCM-Vorsitzenden Karl Thumbs war zu erfahren, dass es nach dem Spiel „Freibier und Gegrilltes für alle gibt“.

Und Abschiede gibt es auch. Mit Kerim Cetinkaya verlässt eine Institution die Moosinninger Fußballbühne. Neben Johannes Volkmar war der damals 30-jährige Ex-Freisinger und -Ismaninger 2012 als Spielertrainer zum FCM in die Kreisliga gekommen. „Wir sind mit ihm sofort in die Bezirksliga aufgestiegen, und ich hätte nie geglaubt, dass er zehn Jahre bei uns bleibt“, gibt Thumbs zu. Verabschiedet wird auch Tobias Bartl, der zum FC Schwaig wechselt. „Schade auch, da seine Eltern mit die treuesten Fans waren“, sagt Trainer Ball. (fi)

TIPP: 2:0 für Moosinning

FCM-Kader

Strunk, D. Auerweck, Volkmar, Lanzinger, Haas, Jakob, Maxi Lechner, A. Auerweck, Eschbaumer, Stauf, Treffler, Mäx Lechner, Cetinkaya, Bartl, Saßmann, G. Ball