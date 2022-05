FC Moosinning: Zwei Elfmeter entscheiden das Derby

Rassig geht’s zur Sache: Geislings Maximilian Hintermaier mit schmerzverzerrtem Gesicht, als ihn Maximilian Lechner zu Fall bringt. © Christian Riedel

Mit einem knappen 2:1 (0:0) hat der FC Moosinning auch das Rückspiel gegen den FC Langengeisling für sich entschieden. Im Gegensatz zum klaren Hinspiel präsentierten sich die Gäste diesmal auf Augenhöhe.

Moosinning/Langengeisling – In der ersten Halbzeit hatte der FCL sogar mehr Spielanteile zu verzeichnen. Moosinning profitierte nach dem Wechsel von zwei Strafstoßtoren, der Anschlusstreffer der Geislinger eine Minute vor Schluss kam zu spät. Auf Moosinninger Seite mussten sowohl das Trainerteam Christoph und Georg Ball als auch Christian Reiser krankheitsbedingt passen, und so übernahmen Johannes Volkmar und Kerim Cetinkaya die taktischen Angelegenheiten.

Überrascht mussten die Gelb-Schwarzen feststellen, dass die Geislinger forsch und selbstbewusst zu Werke gingen und den Ball gut in ihren Reihen laufen ließen. Die erste Möglichkeit hatte dennoch Moosinning, aber Maxi Lechner traf in der 13. Minute den Ball zentral vor dem Tor nicht wie gewollt, und so war der Schuss kein Problem für Keeper Christian Brader.

Weitere Möglichkeiten konnte sich Moosinning zunächst nicht erspielen, der FCL war hellwach, gewann die Mehrzahl an Zweikämpfen und suchte sein Heil auch in der Offensive, was der FCM um Abwehrchef Volkmar aber meist frühzeitig unterbinden konnte. Einmal wurde es dennoch richtig gefährlich: In der 20. Minute passte Maxi Birnbeck auf rechts zurück zu Kilian Stenzel, doch frei vor dem Tor setzte er die Kugel knapp übers Tor. Kilian Kaiser hatte kurz darauf eine weitere Möglichkeit, doch sein Schuss stellte kein Problem für Keeper Philipp Strunk dar. Auf der anderen Seite kombinierten sich kurz vor dem Wechsel Florian Jakob und Stefan Haas durch die Geislinger Hintermannschaft, doch Brader klärte im letzten Moment vor Haas.

Diskussionen beim ersten Strafstoß

Moosinning kam mit etwas mehr Elan aus der Kabine, und in der 51. Minute nahm die Partie die entscheidende Wende. Lukas Treffler steckte den Ball auf halbrechts durch zu Alex Auerweck. Dieser war einen Schritt schneller als sein Gegenspieler Marcel Geigerseder, und auch wenn einige Geislinger das anders sahen, entschied der gut postierte Schiedsrichter Vincenzo Tropeano sofort auf Strafstoß. Maxi Lechner verwandelte sicher links unten.

Die Gäste hielten dagegen, doch der letzte Zug zum Tor war auch bei ihnen nicht vorhanden. Kaiser fand bei seiner Hereingabe von links keinen Abnehmer, Maxi Maier setzte eine Volleyabnahme knapp vorbei, und auch Geigerseder blieb mit seinem Schuss an Strunk hängen. Auf der anderen Seite setzte Maxi Lechner einen Rechtsschuss knapp links unten vorbei, und der eingewechselte Kerim Cetinkaya verpasste nach schöner Hereingabe von Alex Auerweck frei vor dem Tor das 2:0.

Dennis Stauf bleibt cool

Dieses legte Moosinning in der 75. Minute nach. Alex Auerweck ließ einen Pass von Mäx Lechner durch die Beine zu Tobi Bartl, dieser steuerte von der Mittellinie in Richtung Gästetor, und im Fünfer wurde er von Michael Faltlhauser mit einem Schubser von hinten am Torschuss gehindert. Dieses Mal gab es keine Diskussionen über den Elfmeterpfiff. Dennis Stauf versenkte sicher zum 2:0.

Die Gäste gaben sich dennoch nicht geschlagen, Maier passte toll in die Gasse zu Kaiser, und dieser lupfte den Ball frei vor dem Tor über Keeper Strunk zum 1:2 ins Tor. Kurz darauf war Schluss. (th)

Endstation Torwart: FCLSchlussmann Christian Brader rettet gegen Stefan Haas (Bild links). Seine Kameraden Hintermaier (l.) und Lucas Seeholzer können durchatmen. © Christian Riedel