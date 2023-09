Münsing gewinnt Derby gegen Lenggries: Zwei Tore nach Schablone

Von: Rudi Stallein

Teilen

Kaum Chancen aus dem Spiel heraus: Die Lenggrieser – hier mit Michael Schnaderbeck (re.) gegen Thomas Stingl – kassierten zwei Standardtore und verloren 0:2 gegen den SV Münsing-Ammerland. © HAns Lippert

KREISLIGA 2:0 dank Spilkers Doppelpack – Münsinger Standards entscheiden Derby gegen Lenggries

Münsing/Lenggries – Riesen Erleichterung beim SV Münsing, mächtiger Frust beim Lenggrieser SC: Mit dem 2:0-Sieg durch ein Doppelpack von SVM-Innenverteidiger Maximilian Spilker feierten die Gastgeber im vierten Spiel den ersehnten ersten Saisonsieg, auf den die Gäste weiter warten müssen. „Der Sieg ist auch mit diesem Ergebnis hoch verdient“, fasst SV-Trainer Ralf Zahn zusammen. Der Einschätzung widersprach Caro Rieger unmittelbar nach Spielschluss: Die Lenggrieser Co-Trainerin hatte „ein typisches Null-zu-Null-Spiel“ gesehen, dass „durch zwei Standards entschieden wurde“.

Zwei Tore nach Schablone

Dieser Blick auf die zurückliegenden 90 Minuten stimmte insofern, als es keiner Mannschaft gelungen war, aus dem Spiel heraus ein Tor zu erzielen. Möglichkeiten dazu boten sich beiden Teams. Doch die ersten Versuche in einer hüben wie drüben von Nervosität geprägten Anfangsphase stellten weder LSC-Torhüter Maxi Kleim noch Münsings Schlussmann Eric Maier vor Probleme.

Drei Monsterchancen

Mitte der ersten Halbzeit nahm die Partie an Fahrt auf, wobei vor allem die Münsinger Offensive nun zielstrebiger agierte und kurz vor der Pause Großchancen im Minutentakt kreierte. Michael Lang drosch den Ball freistehend weit über das Tor, Johannes Gebel zielte wenig später knapp vorbei, ehe Sebastian Schönacher das Spielgerät aus bester Position über die Latte chippte. Schließlich scheiterte Julian Hauptmann nach einem energischen Solo an LSC-Keeper Kleim, den Nachschuss von Michael Geiger blockte ein Lenggrieser Abwehrbein zur Ecke. „Das waren drei Monsterchancen“, rechnete SV-Coach Zahn vor.

Wichtige Standards

Keine fünf Minuten nach Wiederbeginn konnte der Münsinger Anhang zum ersten Mal jubeln. Geiger trat einen Eckball scharf ins Zentrum, wo Spilker am langen Pfosten herangerauscht kam und den Ball zum 1:0 über die Linie drückte. „Wir hatten in der Halbzeit besprochen, dass es wichtig ist, dass die Standards klappen“, erklärt Zahn. In der 70. Minute legte die Protagonisten ihre Schablone erneut zurecht: Diesmal wuchtete Spilker den scharf und hoch auf den hintern Pfosten getretenen Ball mit dem Kopf in die Maschen.

Hoch konzentriert und fehlerlos

„Es ist schwierig, auf so einem Platz zu spielen. Aber dann darfst du dir nicht zwei solche Standards einfangen“, ärgert sich LSC-Co-Trainerin Rieger, deren Mannschaft noch zwei Mal Glück hatte: Bei Langs Lattentreffer (75.) und Gebels Pfostenschuss mit der letzten Aktion des Spiels. „In der ersten Halbzeit sind wir am eigenen Unvermögen gescheitert“, sah Ralf Zahn die mangelnde Chancenverwertung im ersten Durchgang als einziges Haar in der Suppe, wenn man nun unbedingt eins finden wollte. „Wir waren von der ersten bis zur letzten Minute hoch konzentriert und fehlerlos unterwegs“, zeigte sich der Münsinger Coach mit seiner Elf zum ersten Mal in dieser Saison komplett zufrieden.

SV Münsing-Ammerland - Lenggrieser SC 2:0 (0:0)

Tore: 1:0, 2:0 (49., 70.) Spilker. Zeitstrafen: Schnaderbeck (LSC, 90.), Kreher (LSC, 90.+5). Schiedsrichter: Valentin Schuster. Zuschauer: 180. – SV Münsing: Maier - Buchloh, Mannweiler, Stingl, Schönacher, J. Hauptmann, Spilker, Geiger, L. Hauptmann, Lang. Gebel. Eingewechselt: Pflieger, Niggl, Manhart. Lenggrieser SC: Kleim - Muernseer, Ortlieb, Kreher, Dix, Gerg, Schlick, Merklinger, Schnaderbeck, Biagini, Hartmann. Eingewechselt: Filiz, Laß, Endler.