100 Jahre Sachsenrieder Bähnle: Blick auf die kurzlebige Zugstrecke Schongau-Kaufbeuren

Von: Theresa Kuchler

Schienenbusse vom Typ VT 95 überquerten den Bahnübergang zwischen Ingenried und Sachsenried. © Sammlung Manfred G. Schmid

Im Februar 1923 ratterte der erste Zug von Schongau nach Kaufbeuren. Die ersehnte Bahnverbindung machte die Bürger im Westen des Schongauer Lands mobil und stellte einen wichtigen Faktor für die Wirtschaft dar – doch die Strecke sollte gerade einmal 50 Jahre bestehen.

Landkreis – Würde das Sachsenrieder Bähnle noch durch die Region tuckern, gäbe es dieser Tage bestimmt einen großen Menschenauflauf. Politiker, Bahn-Vertreter und Presse würden sich zum 100-jährigen Bestehen der Lokalbahn in den Waggons tummeln und sagen, wie wichtig die Zugstrecke für die Bürger in der Region sei, man den Zug für die Mobilitätswende dringend brauche und dass mehr Güter von der Straße auf die Schiene gehörten.

Doch das Sachsenrieder Bähnle fährt schon lange nicht mehr. Am 30. September 1972 gab es den letzten Personentransport, im Januar 1973 wurde der Großteil des Güterverkehrs stillgelegt und kurz darauf mit dem Gleisabbau begonnen. Gerade einmal 50 Jahre war die Bahn in Betrieb.



Zum 100. Geburtstag der Lokalbahn lohnt sich ein Blick auf ihre Geschichte. Juditha Wolf und Manfred G. Schmid vom Historischen Kreis Schwabsoien-Sachsenried haben sich durch private Sammlungen und das Schwabsoiener Archiv gegraben und alte Dokumente, Zeitungsartikel und Fotos untersucht. Das Ergebnis ihrer Mühe ist das Heft „Das Sachsenrieder Bähnle“.



Endlich Anschluss: Bau der Bahnstrecke

Dass jeder in seinem eigenen Auto von A nach B fährt, davon war man vor 100 Jahren noch weit entfernt. Der Wunsch der Menschen, an den Eisenbahnverkehr angeschlossen zu werden, um mobil zu sein, war darum immer groß. Schon 1863 hatte sich ein Eisenbahnkomitee gegründet und sich für eine Bahnverbindung von Peiting bis Kaufbeuren eingesetzt, was allerdings wieder fallengelassen wurde.



Erst 1905 brachte der Stadtmagistrat aus Kaufbeuren das Projekt wieder in Schwung. Kurz darauf sprach sich auch die Staatsregierung für die Verlängerung der Bahnlinie Peißenberg-Schongau bis Kaufbeuren aus, und nach dem Ersten Weltkrieg legte man schließlich mit dem Streckenbau los.



Beim Gleisbau war Muskelkraft gefragt. Zahlreiche Arbeiter packten beim Verlegen der Schienen an. © Sammlung Martin Geisenberger/A

Das hügelige Gelände machte es den Arbeitern nicht gerade leicht. Für die Gleisverlegung mussten sie Brücken errichten, Kiesfelsen sprengen und Hunderttausende Kubikmeter Erde bewegen – größtenteils in Handarbeit.



Feierliche Einweihung und reger Betrieb

Am 17. Februar 1923 war es dann so weit: Die neue Bahnlinie Schongau-Kaufbeuren wurde feierlich eingeweiht. Um 8 Uhr morgens startete ein Sonderzug mit geladenen Gästen und Schulkindern am Schongauer Bahnhof. Die geschmückte Lok führte die Passagiere „in ruhiger Fahrt durch eine herrliche Gegend, die in ihrem prachtvollen Schneekleide den ganzen Winterzauber des Gebirges zeigte“, wie die Schongauer Nachrichten begeistert berichteten. Tags drauf begann der Regelbetrieb.



Es stellte sich ein lebhafter Personen- und Güterverkehr ein. 1930 waren an Werktagen sechs Züge auf der gesamten Strecke unterwegs, zwei weitere setzte man zwischen Schongau und Sachsenried ein. Mit der Bahn fuhren die Kinder zur Schule und die Pendler zur Arbeit. Sonntags waren die Waggons oft mit Ausflüglern gefüllt, die es sich nicht nehmen ließen, in den Bahnhofsgaststätten einzukehren.



Und auch für die Wirtschaft war das Sachsenrieder Bähnle ein wichtiger Faktor: Die Züge transportierten Holz aus dem Sachsenrieder Forst und Kohle aus den Bergwerken in Peiting und Peißenberg, aber auch Autos, Rinder und Traktoren.



Ende des Sachsenrieder Bähnles naht

Im Laufe der Zeit verlagerte sich der Güterverkehr immer mehr auf die Straße, und der Fahrkartenverkauf nahm ab. Die Bundesbahn klagte, dass die Nebenstrecke ein hohes Defizit erwirtschaften würde und gab an, dass eine Verlagerung des Personenverkehrs von der Schiene auf die Straße „keinen Ersatz, sondern eine Verbesserung“ darstelle.



Am Waldbahnhof in Sachsenried stellte man 1962 erst den Personenverkehr ein, drei Jahre später endete dort die Holzverladung. Das Bergwerk in Peiting wurde stillgelegt, und so fuhren seit 1968 auch keine Kohlezüge mehr auf der Strecke. Noch im Dezember desselben Jahres wurden die Überlegungen der Bundesbahn bekannt, den Betrieb auf der Strecke einzustellen.



Letzte Abfahrt am 30. September 1972

Obwohl sich die Bürgermeister der Bähnle-Gemeinden für den Weiterbetrieb der Strecke eingesetzt hatten, besiegelte die Bundesregierung 1972 das Ende der Zugverbindung Schongau-Kaufbeuren. Am 30. September setzte sich der letzte Personenzug in Bewegung: Über 600 Passagiere aus Schongau, Altenstadt, Schwabbruck, Schwabsoien und Sachsenried hatten sich in die sechs geschmückten Waggons gequetscht, deren Sitzplätze bei Weitem nicht ausreichten, und verabschiedeten feierlich „ihr“ Bähnle. Die Schongauer Zeitung beschrieb die letzte Fahrt als einen „Demonstrationszug, der alle Erwartungen der Anteilnahme an der Streckenstilllegung übertraf“.



Gleisabbau: Die Strecke verschwindet

Wenige Jahre, nachdem der letzte Personenzug in Richtung Allgäu ratterte, wurden die ersten Gleise abgebaut. Mit Eisenbahnkränen hob man die schweren Schienen vom Boden, und für den Straßenbau wurden Brücken gesprengt. Nur der Streckenabschnitt zwischen Altenstadt und Schongau blieb noch bis 1992 bestehen, um auf den Gleisen Güter zur Kaserne nach Altenstadt zu bringen.



Wiederbelebung durch den Radweg

Ende der 1980er-Jahre keimte im Landkreis Ostallgäu die Idee auf, die stillgelegte Bahnstrecke wiederzubeleben: als Radwanderweg. Der erste Abschnitt, 13 Kilometer auf dem verbliebenen Schotterbett zwischen Kaufbeuren und dem Sachsenrieder Forst, wurde im Juli 1989 eingeweiht.



Der Landkreis Weilheim-Schongau beteiligte sich erst einige Jahre später an dem Projekt. Seit September 2013 kann man nahe der alten Bahntrasse auch im Schongauer Bereich auf den Spuren des Sachsenrieder Bähnles radeln und die Geschichte der Strecke kennenlernen.

Radeln entlang der ehemaligen Bahnstrecke Schnaufen statt Zugfahren: Die ehemalige Zugstrecke zwischen Schongau und Kaufbeuren lässt sich heute als Erlebnis-Radwanderweg erkunden. Die Route ist knapp 35 Kilometer lang und mit Informationstafeln ausgestattet, die von der Geschichte des Sachsenrieder Bähnles erzählen.

Als interaktive Elemente gibt es QR-Codes, die Radler mit dem Handy scannen können und so zu Original-Videoausschnitten von der letzten Bahnfahrt 1972 gelangen. Außerdem hat man Spieltafeln aufgestellt, auf denen es Quizfragen zur Eisenbahn zu beantworten gilt. Originale Signalanlagen oder eine Kleinlokomotive, die entlang des Radwegs stehen, versetzen die Besucher des Erlebniswegs einmal mehr in die Zeit des Sachsenrieder Bähnles.

Der Radwanderweg führt vom Bahnhof Schongau über Altenstadt, Schwabbruck, Ingenried, Sachsenried, durch den Sachsenrieder Forst und über Osterzell, Kaltental, Stöttwang und Mauerstetten bis zum Bahnhof in Kaufbeuren. Bis zum ehemaligen Waldbahnhof im Sachsenrieder Forst führt der Radweg auf Wanderwegen und ruhigen Verbindungsstraßen südlich der ehemaligen Bahnstrecke. Den Rest der Route folgen die Radler der ehemaligen Trasse, auf der das Sachsenrieder Bähnle bis nach Kaufbeuren tuckerte.