Mit Moped in Auto gekracht: 16-Jähriger bricht sich mehrere Knochen und kommt mit Hubschrauber in die Klinik

Mehrere Knochenbrüche hat sich ein 16-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer zugezogen, der am Freitagmittag bei Herzogsägmühle mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallklinik nach Murnau gebracht.

Herzogsägmühle -Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 12 Uhr. Der 16-jährige Wessobrunner war mit seinem Moped auf der Staatsstraße 2014 von Schongau kommend in Richtung Birkland unterwegs. An der Kreuzung zur Unteroblandstraße krachte er in den Wagen einer 22-jährigen Füssenerin, die den vorfahrtsberechtigten Jugendlichen übersehen hatte. Die junge Frau wollte von Herzogsägmühle kommend nach links in Richtung Schongau abbiegen.

Verletzungen schwer, aber nicht lebensbedrohlich

Die Verletzungen des 16-Jährigen sind nach Angaben der Polizei schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Den Sachschaden beziffern die Beamten mit insgesamt rund 5500 Euro.

