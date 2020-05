„Krasse Zeit“ machte Peter Huber zum Einzelkämpfer

Seit dem Jahr 1984, also genau 36 Jahre lang, saß Peter Huber (69) für die SPD im Schongauer Stadtrat. „Irgendwann sollte man den Abschluss finden“, ist seine Meinung. Deshalb ist er bei den jüngsten Wahlen auch nicht mehr angetreten.

Schongau – Vier Schongauer Bürgermeister hat Peter Huber in seiner Amtszeit erlebt, rund 500 Stadtratssitzungen absolviert und mehr als 100 Millionen Euro, die für Projekte ausgegeben wurden, begleitet, zählt er als „alter Statistiker“ auf. Im Jahr 1978 hat er das erste Mal für den Stadtrat kandidiert, kam aber beim ersten Anlauf nicht rein.

Ein Dauerbrenner seit dieser Zeit war und ist die Schongauer Fußgängerzone am Marienplatz. „Es ist eine große Erfüllung, dass wir jetzt eine kleine Fußgängerzone haben. Aber diese Debatte kann ich nicht mehr hören“, so Peter Huber zu neuen Vorstößen in dieser Sache.

So manche Endlosdebatte miterlebt

Auch so manche andere Endlos-Debatte, die er in seiner Stadtratszeit miterlebt hat, hat er längst ad acta gelegt: Wie die zermürbenden Debatten um die Straßenausbau-Beitragssatzung (Strabs) oder aber auch zum sozialen Wohnungsbau, zu dem er immer wieder Anträge gestellt hatte. „Es gibt hier im Gegensatz zu anderen Landkreisen zu wenig sozialen Wohnungsbau“, ist nach wie vor sein Standpunkt. Nicht gut findet Huber zudem, dass das Thema zugunsten der Schulbauten verschoben wurde.

Kleine Fische, die man sich erkämpfen muss

Große Themen, für die sich Peter Huber eingesetzt hat, der in seiner Anfangszeit auch Jugendreferent war, waren und sind die Jugendarbeit, Kultur und Naturschutz. Als „Ortswaisenrat“ suchte er auch jahrelang im Auftrag des Landratsamtes Pflegefamilien und Tagesmütter. Den Bau des Jugendzentrums schreibt er sich ebenso auf seine Fahne wie die kostenfreie Nutzung des Ballenhauses für Vereine und den Fördertopf für Kultur, der auf seinen Antrag hin eingerichtet wurde und der Veranstaltern aus Schongau helfen soll, wenn durch Veranstaltungen ein Defizit entsteht. „Das sind kleine Fische, die man erkämpfen musste.“

Jazz klar im Nachteil

Immer noch nicht verständlich findet Huber, dass die Stadt Schongau tausende Euro im Jahr für die Wieskonzerte ausgibt, aber Veranstaltungen wie einst „Jazz im Pfaffenwinkel“, die amerikanische Weltstars nach Schongau brachten, nahezu leer ausgehen. Auch für die Lindenallee am Rösslekellerberg hat er sich stark gemacht.

Bei Umgehungsstraße damals falsch gelegen

Als „krasse Zeit“ empfand Huber den Bau der Umgehungsstraße. Damals fand er die Planung als Naturschützer unmöglich, was ihn zum Einzelkämpfer im Stadtrat werden ließ. Damals hat er für seine Ansichten ein Pfeifkonzert geerntet, aus heutiger Sicht meint er, er habe damals falsch gelegen. „Ich wollte das damals nicht haben, aber leider hat sich der Verkehr verdoppelt“, so Huber.

Als begeisterter Leichtathlet setzte sich Huber auch im Bereich Sport ein und ist stolz darauf, dass Schongau an der Berufsschule eine Laufbahn mit sechs Rundbahnen hat, was internationalem Niveau entspreche. Den neuen Stadträten empfiehlt Huber, sich „nicht unterbuttern zu lassen und für ihre Ziele durchzupowern“. Es freue ihn, dass wieder einige junge Leute im Gremium sind – und dass der grün-alternative Anteil stärker geworden ist. „Das gefällt mir sehr gut. Ich habe schon andere Zeiten erlebt“, so Peter Huber, der für sich beansprucht, „nie größenwahnsinnig und immer schon mit kleinen Lösungen zufrieden“ gewesen zu sein.

