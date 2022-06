40 Jahre „Rigi-Rutsch’n“: CSU-Politiker Dobrindt springt vom Turm und sorgt für Ärger

Von: Bernhard Jepsen

Dass CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (2.v.l.) vom „Fünfer“ sprang, sorgte für Ärger. Links von ihm: Bürgermeister Frank Zellner. © Jepsen

Strahlender Sonnenschein, knapp 30 Grad und gute Laune bei den Badegästen: Die Rahmenbedingungen stimmten beim offiziellen „Festtag“ zum 40-jährigen Jubiläum der „Rigi-Rutsch’n“. Für Ärger sorgte aber, dass CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt vom Sprungturm ins Wasser hüpfte.

Peißenberg – „Bravo gemacht, Bürgermeister!“ Wann kommt es schon mal vor, dass Gemeindeoberhäupter so gelobt werden, wie Rathauschef Frank Zellner. Der Jubel stammte von einem kleinen Mädchen, das beim „Festtag“ in der „Rigi-Rutsch’n“ am Beckenrand im Sprungstadion stand, um ein ganz besonderes Spektakel zu beobachten. Zellner hatte sich gerade mutig vom Fünf-Meter-Sprungturm gestürzt. Die zahlreichen Zuschauer applaudierten – und der Rathauschef stieg wohlbehalten aus den Fluten. Der nach einem Treppensturz seit zwei Jahren lädierte Mittelfuß hatte gehalten: „Ich bin froh, dass ich nicht mehr in die Reha muss“, lautete Zellners Kommentar nach seiner Sprungeinlage.

Selbige war irgendwie auch eine Reminiszenz an die Einweihungsfeier des Freibads vor 40 Jahren. Da sprang der damalige Vize-Bürgermeister Hans Hänel (SPD) vom „Fünfer“. Der Unterschied zum „Sprungrevival“: Hänel hechtete damals mit perfekten Haltungsnoten und Kopf voraus in die Fluten. Zellner indes beließ es bei einer einfachen „Kerze“. Damit war er aber in bester Gesellschaft. Mit dem Rathauschef sprangen unter anderem noch der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt, und SPD-Gemeinderat Peter Blome vom „Fünfer“. Letzterer wurde ob seines Sprungstils vom Meister gemaßregelt: „Der Hänel Hans hat mich gleich geschimpft“, erzählte Blome beim späteren Festakt schmunzelnd: „Aber ich wollte ihm ja das Alleinstellungsmerkmal mit dem Hechtsprung nicht nehmen.“

Für die Badegäste war die Sprungeinlage der „Promis“ eine nette Gaudi. Ärger gab’s danach aber trotzdem. Dem Vernehmen nach hatte sich der Verwaltungsrat der Gemeindewerke eigentlich darauf verständigt, Politikern keine Präsentationsbühne zu geben. Der Jubiläumsfesttag sollte bewusst politisch neutral gehalten werden (ausführlicher Bericht über die näheren Hintergründe folgt).

Offizieller Festakt zum 40-Jährigen der „Rigi-Rutsch‘n“ ging eher unbemerkt über die Bühne

Neben dem „Sprungevent“ wurde den Badegästen ein buntes Programm mit vielen Spielen und Aktionen geboten. Wer wollte, konnte sich zum Beispiel beim von der Tennisabteilung des TSV Peißenberg organisierten „Schwimmflügelweitwurf“ oder bei den Fußballern beim Torwandschießen messen. Mit dabei waren auch die Kolpingjugend, die Wasserwacht Weilheim und das Jugendrotkreuz, das ein Zeltlager organisierte.

Bei so viel Aktionen auf dem Freibadgelände ging der offizielle Festakt im aufgebauten Partyzelt eher unbemerkt über die Bühne. Frank Zellner blickte in seiner Festrede auf die Anfänge der „Rigi-Rutsch’n“ zurück. Die Planungen zum Freibad wurden 1978 abgeschlossen – „also zu einem Zeitpunkt, als ich gerade geboren war“, erzählte der Rathauschef. Damals wurden für den Bau, der 1980 begann, 8,5 Millionen D-Mark angesetzt. Nach der Fertigstellung 1982 waren es dann 12,2 Millionen D-Mark. „Es ist beruhigend, dass es schon damals Preissteigerungen gab“, erklärte Zellner schmunzelnd.

Treffsicherheit war gefragt beim Büchsenwerfen der Handballer im TSV Peißenberg. © Gronau

Im Laufe der vier Jahrzehnte habe sich Peißenberg erfolgreich gegen den landesweiten Trend gestemmt, wonach kommunale Bäder geschlossen werden. „40 Jahre ,Rigi-Rutsch’n‘: Dieses Ereignis berührt ganz Peißenberg. Das Bad ist aus dem Ort nicht mehr wegzudenken“, konstatierte Zellner.

Bäderpark-Leiterin Karin Hosse: „Es soll noch mehr Bad für alle geben“

Und der Bäderpark soll im Rahmen des Projekts „Rigi-Rutsch’n 2.0“ modernisiert und weiterentwickelt werden. Knappe zwei Millionen Euro fließen aus einem Bundesförderprogramm. Insgesamt sollen netto rund 4,6 Millionen Euro investiert werden. „Es soll noch mehr Bad für alle geben“, erklärte Bäderpark-Leiterin, Karin Hosse, beim Festakt. Neben diversen Instandsetzungsmaßnahmen soll unter anderem in eine Einhausung am Nichtschwimmerbecken, in Edelstahlbeckensanierungen und in eine neue Rutsche investiert werden. Von der alten Anlage, dem Wahrzeichen der „Rigi-Rutsch’n“, stehen nur noch die Pylonen. Kein schöner Anblick im Jubiläumsjahr. Derzeit wird bezüglich des Neubaus der Rutsche nach potenten Sponsoren gesucht – denn, wie Hosse erklärte: „Für die Rutsche mit dem höchsten Spaßfaktor reicht das Budget noch nicht ganz aus.“

