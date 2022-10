Agri-PV-Anlage für Sachsenried vorgestellt

Von: Theresa Kuchler

Teilen

Im Westen von Sachsenried könnte eine große Agri-PV-Anlage entstehen. Die Module sollen so hoch angebracht werden, dass darunter Rinder weiden können. © Scholz/Zehendner

Im Westen von Sachsenried könnte eine neue Freiflächen-Photovoltaik-Anlage entstehen. Von dem Solarpark, der die Schönachgemeinde mit grünem Strom versorgen soll, würde auch die Landwirtschaft profitieren.

Sachsenried – Mit einem neuen Solarprojekt will man im Sachsenrieder Westen noch ein Stück mehr Sonne ernten: Auf einer Fläche von zwölf Hektar soll eine Agri-Photovoltaik-Anlage entstehen, die bis zu zehn Megawatt Leistung bringt. Nach der bislang landkreisweit größten Photovoltaik-Anlage am Sachsenrieder Weiler Dietlried, mit der auf einer Fläche von knapp 20 Hektar der Strom für 3000 kleinere Haushalte gewonnen wird, geht der Schwabsoiener Ortsteil damit einen weiteren Schritt in Richtung erneuerbare und unabhängige Energiegewinnung.

Noch steht das Vorhaben, das in Zeiten von Klima- und Energiekrise drängender scheint denn je, ganz am Anfang. Das Projekt der Bauherren Josef Scholz (32) und Volker Zehendner (31) wurde erst vor Kurzem der Öffentlichkeit vorgestellt. Hinter den Kulissen waren die Freunde, die sich noch aus Schulzeiten kennen, freilich schon lange am Planen. „Das Projekt ist über Jahre gereift“, erzählen sie im Gespräch mit den Schongauer Nachrichten.

Module wie ein Dach über dem Grünland

Scholz sagt, er habe das Gefühl, dass Erneuerbare Energien und Landwirtschaft oft gegeneinander arbeiten würden. Schließlich nehmen PV-Anlagen viel freie Fläche ein, die für die Landwirtschaft dann nicht mehr zu gebrauchen sind. Um Deutschland bis 2045 klimaneutral zu bekommen, müsste sich der Anteil der PV-Freiflächen allerdings um das 20-Fache erhöhen, rechnet Scholz vor. Zusammen mit Zehendner fragte sich der Sachsenrieder also: „Wie können wir Erneuerbare Energien und Landwirtschaft miteinander verbinden?“

Die Lösung: eine Agri-PV-Anlage. Hier liegen die Module wie ein Dach über dem Grünland und erzeugen fleißig Sonnenstrom, während die darunterliegende Fläche für die Landwirtschaft weiter nutzbar bleibt. Bei der Anlage von Scholz und Zehendner sollen die Solarpanele so hoch über dem Boden angebracht werden, dass darunter Rinder weiden können. Die Höhe der gut 22 000 Module wird zwischen 2,10 und 3,60 Meter betragen. Anders als in Schongau, wo im Westen ebenfalls eine große Agri-PV-Anlage entstehen soll (wir berichteten), sollen die Module in der Schönachgemeinde nicht senkrecht, sondern in schräger Ausrichtung angebracht werden. Das Projekt wird wohl 6,5 bis sieben Millionen Euro kosten.

In diesem Maßstab einzigartig

Volker Zehendner arbeitet selbst bei einer Firma in Oberfranken, die große Solarparks plant und baut. Für ihn sei die Kombination aus PV-Anlage und Weidehaltung mit Rindern dennoch etwas Neues. „In diesem Maßstab ist mir kein vergleichbares Projekt bekannt“, sagt der 31-Jährige.

Wie viele Tiere einmal auf dem Sachsenrieder Solarpark weiden, können die Bauherren noch nicht sagen. Das hänge vom jeweiligen Landwirt ab – immerhin soll die PV-Anlage über verschiedene Grundstücke verteilt werden. „Es sind mehrere Landwirte mit im Boot“, erklärt Scholz. „Das ist Teil des Konzepts.“

Landwirte werden beteiligt

Die Grundstückseigentümer kennt Josef Scholz, dessen Familie selbst eine Landwirtschaft in Sachsenried betreibt, alle persönlich. Dementsprechend habe er schnell Interesse für das Projekt wecken können, sagt der 32-Jährige. Freilich werden die Landwirte auch profitieren: Den Grundstückseigentümern wird eine direkte Beteiligung angeboten.

Auch bei der Gemeinde scheint man von dem Vorhaben begeistert zu sein. Bei einer Ortsbegehung habe sich Bürgermeister Manfred Schmid „sofort sehr positiv“ gezeigt, erzählt Scholz. Wie der Rathauschef selbst erklärt, wolle man sich im Gremium bald mit dem Aufstellungsbeschluss des Solarparks befassen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.