Alles neu zum 400-jährigen Jubiläum der Waaler Passion

Petrus, Jesus, Maria aus Magdala und Johannes

Uraufführung in der Spielzeit vom 06. Mai bis 08. Oktober 2023

Sehnen wir uns nicht alle nach dem Menschen, der alles gut macht? So auch Judas in dem gleichnamigen Stück von Manfred Dempf. „Für wen haltet ihr mich?“ Der rebellische Jünger hätte gerne, dass Jesus als König mit der römischen Herrschaft aufräumt. Oder wenigstens als religiöser Führer das jüdische Volk innerlich erlöst. Doch Jesus weigert sich beharrlich, den allgemeinen Erwartungen zu folgen. Das neue Passionsspiel, indem all diese Forderungen gestellt werden, kommt am 06. Mai 2023 zur Uraufführung. Im gleichen Atemzug ist noch eine Neuerung bei den traditionsreichen Passionsspielen in Waal: Eine musikalische Zeitreise über vier Jahrhunderte, dirigiert vom musikalischen Leiter Dietmar Ledel. Passionschor- und orchester sind stark besetzt. Insgesamt sind rund 220 Ehrenamtliche aus und im Radius von 30 Kilometern um Waal aktiv. Denn es ist für jeden eine Ehre, beim ältesten Passionsspiel in ganz Bayrisch Schwaben auf oder hinter der Bühne mitzuwirken.

Eine Symbiose aus Theater und ergreifender Musik aus vier Jahrhunderten

Zeitgemäßer könnte ein Gelübde kaum sein: Mit dem Wüten der Pest versprach die Waaler Bevölkerung ihrem Herrgott, bei Verschonen regelmäßig das Passionsspiel aufzuführen. Mit den Passionsspielen 2023 wird das 400-jährige Jubiläum, das eigentlich im Jahr 2021 hätte begangen werden sollen, gefeiert. Schirmherr ist Dr. Thomas Goppel, Staatsminister a.D.

In zeitgemäßer Sprache geschrieben, dabei durchaus mit Humor gewürzt, doch in den bekannten traditionellen Waaler Kostümen und Kulissen aufgeführt, zieht die Symbiose aus Theater und ergreifender Musik aus vier Jahrhunderten den Zuschauer ins damalige Geschehen. Die Zeitreise beleuchtet Streiflichter des Matthäus-Evangeliums von der Bergpredigt über die Verwandtschaft Jesu aus Nazaret bis hin zur letzten Woche vor der Auferstehung von Jesus. Die Jünger und zwei Frauen – Maria aus Magdala sowie Maria, Mutter der Apostel Johannes und Jakobus – begleiten Jesus in diesen Lebensstationen.

Jesus - Judas 1. Szene

Die inhaltliche Klammer des neuen Passionsspiels bietet der 22. Psalm, den bereits König David geschrieben hat. Zu Beginn des Passionsspiels betet Jesus diesen Psalm am letzten der 40 Wüstentage. Darin durchlebt der Psalmist die Verfolgung und Schmach, die dann auch Jesus nach der Gefangennahme im Garten Gethsemane vor Jerusalems Toren bis zum Tod am Kreuz erleiden wird. Jesu vorerst letzte Worte sind also neben dem berühmten „Eloi, eloi, lama sabachtani“ (Mein Gott, warum hast Du mich verlassen) ebendiese Psalmworte.

Die Aufführungen starten mit der Premiere am 6. Mai 2023

Die Aufführungen der Jubiläumspassion finden ab der Premiere vom 06. Mai 2023 um 18:00 Uhr in drei Spielblöcken im eigenen Passionstheater statt. Der Theaterbau bietet eine klare Akustik und bequeme Innensitzplätze im Parkett und auf dem Balkon. Die Passion dauert mit Pause jeweils 3,5 Stunden. Das Stück ist ab zwölf Jahren geeignet, jüngere Kinder sollten bitte mit Begleitung von Erziehungsberechtigten oder vertrauten Personen die Vorstellungen besuchen. Für alle Besucher unter 30 Jahren kosten die Tickets nur die Hälfte.

Volk und Hoher Rat

Spielzeiten Jeweils samstags um 18:00 Uhr und sonntags um 13:30 Uhr finden die insgesamt 20 Aufführungen statt. Der erste Spielblock ist vom 06. bis 21. Mai, der zweite vom 24. Juni bis 09. Juli und der dritte schließt den Reigen ab: 16. September bis 08. Oktober 2023.



