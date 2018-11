Gauschießen mit Pfiff in Schwabniederhofen

Der kleine Ort Schwabniederhofen hat eine große Veranstaltung vor der Brust: Im kommenden Jahr feiert der Schützenverein sein 130. Jubiläum und richtet dazu im August das 65. Gauschießen aus. Das gesamte Dorf wird auf den Beinen sein und mithelfen, wenn mehr als 1000 Schützen ins Festzelt kommen. Dem Schießbetrieb folgen rauschende Festtage. Auf die Kabarett-Freunde wartet dabei ein Leckerbissen.

Schwabniederhofen – Es ist nicht irgendjemand, den die Schützen aus Schwabniederhofen fürs Rahmenprogramm des Gauschießens an Land gezogen haben: Mit der Kabarettistin Martina Schwarzmann kommt ein kabarettistisches Schwergewicht ins Festzelt, das landauf landab die Säle füllt. Viele ihrer Vorstellungen sind Monate im Voraus ausverkauft.Martina Schwarzmann biete eine gute Mischung. „Und sie erzählt vom Wahnsinn des echten Lebens, da findet man sich oft wieder“, meint Adelheid Zimmermann, die im Schützenverein für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Der Auftritt der Kabarettistin am 15. August 2019 dürfte also ein Selbstläufer werden; 600 der insgesamt 2400 verfügbaren Tickets sind schon jetzt verkauft. Die Schwabniederhofener wollen natürlich aber auch, dass in den Wochen vor und den Tagen nach dem Kabarett-Abend möglichst viele Gäste den Weg ins Festzelt auf dem Sportplatz in Schwabniederhofen finden. „Es wird ein Ereignis für und mit allen Bürgern Schwabniederhofens“, kündigt Zimmermann an. Und die fleißigen ehrenamtlichen Helfer werden dafür sorgen, dass es den rund 1000 Schützen aus 30 Vereinen vom Gau Schongau sowie den Gästen im Zelt an nichts fehlt.

+ Das Bild zeigt die Mitglieder des Schützenvereins Schwabniederhofen im Jahr 2014. © Verein

Vom 2. bis 11. August wird mit Luftgewehren und -pistolen an 70 manuellen Schießständen geschossen. Beim Finalschießen am 14. August kommen zwölf elektronische Schießstände im Zelt zum Einsatz. Die zirka 50 Finalisten (Luftpistole, -gewehr; Jugend- und Schützenklasse) und die Zuschauer auf der Tribüne werden die Ergebnisse zudem sofort auf einer großen Leinwand sehen. Eine Bewirtung wird es an allen Schießtagen geben.

Für die Wettbewerbe malen sich freilich auch die Gastgeber einiges aus. Zimmermann nennt dabei vor allem die drei Schwabniederhofener „Lokalmatadore“: Die amtierende oberbayerische Schützenkönigin Birgit Waldmann (2017 Zweite im Finale der Damen des Gauschießens in Apfeldorf), Lea Demmler (Zweite im Finale der Jugend in Apfeldorf 2017) und Christian Lang, der in diesem Jahr den ersten Festpreis beim Gauschießen in Hohenpeißenberg holte.

Egal, wie es ausgeht, „gefeiert wird am Finale-Abend auf alle Fälle“, blicken die Verantwortlichen um Vereinschef Markus Demmler voraus. Und die Feierlichkeiten setzen sich fort: Auf das Finale (14. ) und Kabarett (15. August) folgen drei weitere Festtage: Am 16. August spielt die Allgäuer Partyband „Muckasäck“, am 17. August werden im Zelt die Preise des Gauschießens verteilt. Davon gibt es reichlich: Zirka 350 Festpreise, vier Schützenkönige (Damen, Herren, Jugend, Pistole), zehn handgemalte Schützenscheiben und insgesamt rund 7000 Euro Preisgeld.

Der Festsonntag, 18. August, bringt den traditionellen Abschluss: Einen Gottesdienst im Festzelt, dem Frühschoppen und Festumzug folgen. Zum Ausklang spielen dann befreundete Blaskapellen im Festzelt auf.

Tickets:

Karten fürs Kabarett gibt es im Vorverkauf am Samstag, 24. und Sonntag, 25. November, von 16 bis 20 Uhr in der „Alten Bank“ (St.-Florian-Weg 1) sowie am Sonntag, 9. Dezember, von 12 bis 19 Uhr bei der Vorweihnacht in Schwabniederhofen. Online: www.martina-schwarzmann.de