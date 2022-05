174 Rekruten legen in Altenstadt ihren Eid ab

174 Rekruten sprachen die Eidformel: „Ich schwöre, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des Deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. So wahr mir Gott helfe.“ © Kindlmann

„Sie schwören heute, sich für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung einzusetzen, für Recht und Freiheit des deutschen Volkes einzutreten, und das bis zur letzten Konsequenz, dem Einsatz von Gesundheit und Leben.“ Das sagte Oberstleutnant Sven Tillery beim Vereidigungsappell der 174 Feldwebel- und Unteroffiziersanwärter des Ausbildungsbataillons.

Altenstadt – Der CSU-Landtagsabgeordnete Harald Kühn, Landrätin Andrea Jochner-Weiß, die Bürgermeister aus Altenstadt und Umgebung, Gäste aus Militär, der Schulen und der Soldaten- und Veteranenvereine, Eltern und Freunde der Soldaten: Sie alle zählten zu den Besuchern des Vereidigungsappells in Altenstadt. Dem vorausgegangen war der Familien-Tag mit einem umfangreichen Programm.

Den Fahnenzug stellte die Luftlande- und Lufttransportschule Altenstadt, für die schneidigen Märsche und die Nationalhymne war das Musikkorps der Bundeswehr Garmisch-Partenkirchen zuständig.

„Kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen“

Oberstleutnant Sven Tillery ließ in seiner Rede keinen Zweifel daran, dass die Bundeswehr streng dem Verteidigungsauftrag verpflichtet ist. Niemand wolle zur Waffe greifen, dennoch gebe es Situationen, in denen es nicht anders gehe. In denen bewaffnete Einsätze der Bundeswehr, notfalls mit robustem, vom Parlament vergebenem Mandat, erforderlich seien.

Dabei erinnerte es an die Einsätze der Bundeswehr in Afghanistan, im Irak und in Mali sowie im Kosovo und am Horn von Afrika. Genau deswegen sei es erforderlich, über einsatzbereite Streitkräfte zu verfügen. Über eine gut ausgerüstete und gut ausgebildete Truppe, die zusammenstehe, auf die Verlass sei und die im Ernstfall ihren Beitrag leisten kann. Die Devise müsse lauten: „Kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen.“

Beim Abschreiten der Ehrenformation: (v.l.) Oberstleutnant Sven Tillery, Landrätin Andrea Jochner-Weiß, der CSU-Landtagsabgeordnete Harald Kühn und Altenstadts Bürgermeister Andreas Kögl. © Kindlmann

In Richtung der Rekruten sagte der Bataillonskommandeur: Tapferkeit, Vertrauen, Disziplin und Mut, Kameradschaft und Treue, seien nur einige der Tugenden, die von Soldaten verlangt würden. Gute Führung, die beim Truppführer anfange und beim Generalinspekteur aufhöre. „Und Sie, meine Kameraden Lehrgangsteilnehmer, sind angehende militärische Führungskräfte.“

Genau deswegen komme ihnen eine ganz wichtige Rolle zu. Den Lehrgangsteilnehmern sprach der Kommandeur Respekt und Anerkennung für ihre mutige Entscheidung aus, sich für Freiheit, Recht, Menschlichkeit und Frieden einzusetzen. Dazu wünschte er allen das notwendige Quäntchen Soldatenglück.

Beeindruckt von der Kameradschaft

Zum Appell gehörte auch eine kurze Rede des Rekrutensprechers. Diesmal war es der Gefreite Lucas Dietrich, der über die seit Januar gesammelten Eindrücke sprach. Was ihn bei der Waffen- und der Schießausbildung, den Märschen, dem Biwak und bei der Formalausbildung besonders beeindruckt habe, sei die Kameradschaft gewesen.

Landrätin Andrea Jochner-Weiß indes sagte, sie sei gerne zur Vereidigung der 174 Soldaten gekommen. So könne sie an diesem Tag Solidarität zeigen, „die wir alle Ihrer Bereitschaft schulden, sich in den Dienst unseres Vaterlandes mit aller Konsequenz zu stellen“. Gleichzeitig sprach sie den Soldaten Dank und Respekt dafür aus, dass sie sich für diesen „alles andere als selbstverständlichen Dienst entschieden haben“.

Predigt zum Thema „Schwellenängste“

Wie es sich für eine Gelöbnisfeier gehört, spielte das Musikkorps zum Einmarsch der Ehrenformation und zwischen den Reden zackige Märsche und zum Gelöbnis den Coral „Bayerisches Militärgebet“. Gemeinsam sangen die Soldaten und Gäste die Bayern- und die Nationalhymne.

Dem Appell vorausgegangen war der ökumenische Feldgottesdienst mit den Pfarrern Stefan Bauhofer und Hans-Jürgen Kuepke. Die Predigt stellte Bauhofer unter das Thema „Schwellenängste“. Die Soldaten sollten mit gutem Gewissen nach vorne schauen und wissen: „Gott ist bei mir.“ Die Fliegerhorst- Kapelle Kaufbeuren begleitete mit Kirchenliedern den Gottesdienst.

Walter Kindlmann

