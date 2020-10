175 Laibe für soziale Projekte

Die Besucher des Gottesdienstes und der Abendmesse in der Basilika in Altenstadt haben fleißig gespendet beim „Minibrot“-Verkauf durch die Landjugend Altenstadt.

„Aktion Minibrot“ der Landjugend Altenstadt bei zwei Messen in der Basilika

„Aktion Minibrot“ in Altenstadt: Mit dieser unterstützt die Katholische Landvolkbewegung Projekte in Rumänien und im Senegal. Sowohl am Sonntagvormittag beim Pfarrgottesdienst, als auch bei der Abendmesse haben Mitglieder der Altenstadter Landjugend Brote verteilt mit der Bitte um eine Spende – zwei Euro pro Brot, meist legten die Gottesdienstbesucher aber auch mehr in das Körbchen am Seitenausgang der Basilika.