Wegen Straßensanierungen: Altenstadt erhöht Grundsteuer

In der Gemeinde Altenstadt müssen die Haus- und Grundbesitzer ab 1. Januar tiefer in die Tasche greifen. Der Gemeinderat hat auf seiner jüngsten Sitzung den Hebesatz für die Grundsteuer von bisher 350 auf 400 Prozentpunkte angehoben.

Altenstadt – „Ein heikles Thema“ sei das, sagte Bürgermeister Albert Hadersbeck in der Sitzung. Aber ein höherer Steuersatz sei praktisch unvermeidbar, weil im Gemeindebereich in absehbarer Zeit etliche Straßen saniert werden müssten. In Altenstadt sind das die Sonnen- und die Alpenstraße sowie der Köllenweg und in Schwabniederhofen die Kapellenstraße, der Saliter- und der Erlenweg.

Es habe, so Hadersbeck, in den letzten Monaten heiße Diskussionen darüber gegeben, wie gerecht dies wäre. Etliche Fälle seien allerdings arg überzogen gewesen. Aber warten, bis in Sachen Strabs „von oben was kommt“, wolle man auch nicht. Das könnte noch lange dauern. Deswegen wolle man jetzt mit der Anhebung des Steuersatzes eine Rücklage bilden. „Eine moderate Erhöhung“ sei das, sagte Hadersbeck, als er den Vorschlag vorlegte.

Die Anhebung des Grundsteuerhebesatzes um 50 Prozentpunkte bringt rund 52 500 Euro mehr in die Kasse von Kämmerer Sebastian Ostenrieder. Umgerechnet sind das 14 Prozent mehr, die von den Haus- und Grundbesitzern aufgebracht werden müssen. Das derzeitige Aufkommen bei einem Hebesatz von 350 Prozentpunkten: Grundsteuer B 356 000 Euro, Grundsteuer A 19 000 Euro.

Hadersbeck machte deutlich, dass diese Mehreinnahmen von 52 500 Euro als Sonderrücklage für Straßensanierungen in den Haushalt eingestellt werden. „Das wäre ein gewisser Fundus.“ Gemeinderat Michael Dulisch bewunderte Hadersbecks Mut, dieses heiße Eisen überhaupt anzupacken. Dazu machte Hadersbeck deutlich, dass jetzt der richtige Zeitpunkt sei. Denn eine Anhebung der Steuer sei notwendig. Und dies wolle er nicht dem neuen Bürgermeister und dessen Gemeinderat gleich zu Beginn deren Amtszeit 2020 überlassen. Für Gemeinderat Bernhard Schöner ist der Zeitpunkt für die Anhebung des Steuersatzes „absolut richtig“.

Weniger begeistert war dagegen Gemeinderat Peter Filser. Denn die Mehrkosten würden doch von den Vermietern umgehend auf die Mieter umgelegt. Er war auch der Einzige, der bei der Abstimmung dagegen stimmte. Altenstadts Bürgermeister machte am Ende der Diskussion noch einmal deutlich: „Wir haben derzeit eine gute Haushaltslage, aber wir müssen auch in die Zukunft schauen.“

Walter Kindlmann