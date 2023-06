16-jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Von: Elena Siegl

Beide Unfallbeteiligten kamen ins Krankenhaus (Symbolbild). © Stephan Jansen/DPA

Eine 16-jährige Radfahrerin wurde am Montagmorgen in Altenstadt frontal von einem Kleintransporter erfasst. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Altenstadt - Am Montag, 12. Juni, gegen 7.20 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße WM6 zwischen Altenstadt und der B472, ein Verkehrsunfall, bei dem eine 16-jährige Radfahrerin aus dem westlichen Altlandkreis schwer verletzt wurde. Die 16-Jährige befuhr laut Polizei Schongau mit ihrem Fahrrad einen geteerten Flurweg von Schwabbruck kommend in Richtung Kreisstraße WM6 (Triebstraße). Wie bisher bekannt, sei sie unvermittelt und ungebremst in die Kreisstraße eingefahren, obwohl sie dort die Vorfahrt des bevorrechtigten Verkehrs auf der Kreisstraße beachten hätte müsste, heißt es im Polizeibericht.

Dabei wurde sie von einem aus Altenstadt kommenden, in Richtung B472 fahrenden Kleintransporter, der von einem 55-jährigen Mann aus dem nördlichen Altlandkreis gelenkt wurde, frontal erfasst und auf die Straße geschleudert. Nach bisherigen Kenntnissen hatte der Fahrer des Kleintransporters keine Möglichkeit einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Beide Unfallbeteiligten kommen ins Krankenhaus - Kreisstraße WM6 war gesperrt

Die 16-Jährige, die keinen Fahrradhelm trug, erlitt mehrere Knochenbrüche, wurde schwerverletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum Murnau, berichtet die Polizei Schongau. Der 55-jährige Mann erlitt einen Schock und musste ebenfalls zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von knapp 5.000 Euro. Die Kreisstraße WM6 war für die Dauer der Unfallaufnahme für circa eineinhalb Stunden komplett gesperrt.

