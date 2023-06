Auf den Spuren von Harry Potter: 18-Jährige erzählt von ihrer Interrail-Reise durch England und Schottland

Ihre Europa-Tour hat Liv Wohlfahrt aus Altenstadt zuletzt nach Großbritannien geführt. Das Bild zeigt sie vor den West Highlands in Schottland. © Wohlfahrt

Drei Monate lang geht die 18-jährige Liv Wohlfahrt aus Altenstadt auf Interrail-Reise. Auf Merkur.de berichtet sie von ihren Highlights in England und Schottland.

Altenstadt – Mit dem Eurostar ging es durch den Tunnel von Paris nach London, wo ich mich von meinen Reisebegleiterinnen der letzten Wochen verabschiedete. Während Franka Stuffer und Johanna Petgen den Zug nach Edinburgh nahmen, führte mich mein Weg nach Oxford. Dort durfte ich bei meiner „Brieffreundin“ Edith Matthewson im Lady Margarete College wohnen.

Kennengelernt hatte ich „Edie“ über eine meiner Lehrerinnen. Bevor sie nach Oxford ans College kam, um Deutsch und Französisch zu studieren, ging sie in Inverness, einer Partnerstadt des Schongauer Welfen-Gymnasiums, zur Schule. Ich freute mich sehr, sie endlich persönlich zu treffen, nachdem wir über drei Jahre nur geschrieben und telefoniert hatten.

Besuch in Oxford und Bristol: Bootcamp und Banksy-Graffiti

Das Lady Margarete College ist sehr eindrucksvoll. Viele alte Gebäude, die von großen Parkanlagen mit blühenden Blumen umgeben sind. Während meiner Zeit in Oxford bekam ich einen Einblick in das Leben der Studenten. Ein besonderes Event für mich, war die Lesung des Deutschen Lyrikers Durs Grünbein, bei der eine Auswahl seiner Gedichte auf Englisch und deutsch vorgelesen wurden. Außerdem nahmen wir an „Barrys Bootcamp“ teil, eine Sportstunde schon ganz in der Früh.

Das Bild zeigt Liv Wohlfahrt in Shipston-on-Stour mit der Fahrt in einem Oldtimer, den Steven Grey, ein Freund der Familie, steuert. © Wohlfahrt

Bei einem Besuch in Bristol, der Geburtsstadt des berühmten Graffiti-Künstlers Banksy, konnte man überall Kunstwerke von ihm entdecken. Die Stadt wirkte sehr jung und kreativ auf mich. Unter anderem besuchte ich die Suspension Bridge, die Clifton Downs und den Cabot Tower.

Bisheriger Reise-Höhepunkt: Edinburgh

Weiter ging es nach Edinburgh, dem absoluten Höhepunkt meiner bisherigen Reise. Grund dafür war auch das tolle Hostel, in dem ich untergebracht war. Das „Castle Rock Hostel“ liegt direkt unterhalb des Edinburgh Castle. Jeden Abend finden im Hostel Aktivitäten statt, bei denen man meist kostenlos teilnehmen kann, zum Beispiel der Pub Crawl, bei dem man in Teams Aufgaben erfüllen musste, während man von Pub zu Pub zieht. Ein Halt war in einer Karaoke Bar, in der ich zusammen mit einem anderen Mädchen den Song „Bohemian Rhapsody“ von Queen performte.

Victoria Street: Altenstädterin besucht Ort, der Harry Potter inspiriert haben könnte

Aber auch abgesehen vom Hostel gefiel mir die Stadt sehr. Die verwinkelten Gassen, bunten Läden und Wimpel, die über die mit Kopfstein gepflasterten Straßen gespannt waren, versprühen besonderen Charme. Als Kind war ich großer Harry Potter Fan, und somit besuchte ich natürlich die Victoria Street, die J.K. Rowling angeblich als Inspiration für die Diagon Alley in Harry Potter diente.

Ein weiteres Highlight war der „Arthurs Seat“, ein Berg inmitten von Edinburgh, sowie das Edinburgh Castle, in dem normalerweise auch der „Stone of Destiny“ aufbewahrt wird. Der war zu dem Zeitpunkt jedoch für die Krönung von King Charles III. in London.

Durch die schottischen Highlands – Einblick in die Drehorte von Game of Thrones

Spontan buchte ich außerdem eine West Highland Tour. In einem kleinen Bus ging es unter anderen zum „Loch Lomond“, dem größten See Schottlands, und zum „Doune Castle“, in der Teile der Pilotfolge von Game of Thrones gedreht wurden.

Nach Edinburgh ging es für mich wieder in die Nähe von London, nach Shipston-on-Stour, um Freunde der Familie zu besuchen. Leider streikte an diesem Tag die Bahn, weshalb mich Gerlinde und Steven Grey von einem größeren Bahnhof abgeholt haben. Insgesamt verbrachte ich zwei Tage bei ihnen. Sie zeigten mir die für die Region typischen Häuser und ich hatte die Gelegenheit, in einem alten Oldtimer von Steve mitzufahren.

Wiedersehen mit Freundinnen: Vor Frankreich-Reise auf Sightseeing-Tour durch London

In London traf ich mich wieder mit Franka und Johanna sowie Anna Fuchs, einer Bekannten, die in London studiert. Gemeinsam besuchten wir die typischen Sehenswürdigkeiten wie Big Ben, Tower Bridge und British Museum. Ein Highlight war Camden Town, ein Viertel mit vielen kleinen Läden und Essensständen. Am nächsten Tag traf ich mich mit Enya Lutzenberger aus Peiting im Hyde Park. Sie macht gerade ein Au-Pair-Jahr in London.

Dann ging es mit dem Eurostar auch schon wieder zurück nach Paris. Allein fuhr ich nach Südfrankreich, in einen Küstenort namens Cassis. Eine gute Freundin hatte mir empfohlen, dorthin zu fahren, und auch mich verzauberte der Ort, sodass ich viel länger als geplant blieb.

