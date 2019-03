Streit um neue Stromtrasse: Warum Altenstadt der Verlierer ist

Die Varianten für die Führung der Stromtrasse: Voraussichtlich wird jetzt die Bestandsleitung (blau) erneuert. In den grün umfassten Bereichen sollen noch Optimierungen erarbeitet werden .

Gemeinsame Lösung gescheitert

von Jörg von Rohland schließen

Jahrelang wurde um den Verlauf der neuen Stromleitung zwischen Ingenried und Schongau gerungen. Jetzt zeichnet sich ab, dass die bestehende Trasse nur erneuert und in Teilbereichen „optimiert“ wird. Eine von der Gemeinde Schwabbruck geforderte Erdverkabelung ist gescheitert, die Gemeinde will sich nicht an den Mehrkosten beteiligen. Der Nachbar aus Altenstadt ist maßlos enttäuscht. Er ist der große Verlierer.