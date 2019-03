Das Aufstöbern, Entdecken Ausgraben und Sammeln unterschiedlichster Dinge hat den Menschen seit jeher beschäftigt. Sammeln ist für viele Leidenschaft pur. Erzeugt das gewisse Kribbeln, das so faszinierend ist. War es in den Anfängen ein Zwang, um zu überleben, hat sich daraus ein gewisser Volkssport entwickelt. Es gibt eigentlich nichts, was nicht gesammelt wird.

Altenstadt – Einer, der sich dieser Leidenschaft mit Haut und Haaren verschrieben hat, ist Walter Ott aus Altenstadt. Das Besondere: In seinem Herzen schlagen zwei Sammel-Leidenschaften.

Man muss wirklich tief Luft holen, wenn man die Kellerräume von Walter Ott betritt. Sie sind abgesichert wie Fort Knox. Setzt man dann seinen Fuß über die Schwelle, weiß man wirklich nicht, wohin man seine Augen lenken soll. Deshalb tiefes Luftholen. Ein Objekt nach dem anderen liegt oder steht aufgereiht in den Regalen á la Krämerladen.

Seit 60 Jahren Sammelleidenschaft

Walter Ott hat all seine Errungenschaften nach Sammelgebieten getrennt eingeordnet. Nach einem von ihm ausgeklügelten System. Denn die Sammelgebiete sind fast unerschöpflich. Über 60 Jahre Sammelleidenschaft wälzen sich wie eine Lawine über den Besucher.

Ist der erste Paukenschlag der Sprachlosigkeit verklungen, stellt sich natürlich die Frage, wie bei Walter Ott alles angefangen hat. Was für ein Stück ihm die Initialzündung gegeben hat. „Es war der Diensthut meines Großvaters, der im I. Weltkrieg in Bosnien als k. und k. Feldgendarm eingesetzt war“, erklärt Ott. Ein Hut mit einem goldenen Symbol an der Seite und blau glänzenden Federn nach hinten verlaufend. Walter Ott sicherte sich das Stück im Alter von gerade mal zehn Jahren, als der Großvater 1958 verstorben ist.

Die Zündung ist erfolgt. Walter hat Blut geleckt. Ihn hat jetzt alles interessiert, was mit Uniformen oder mit Teilen dazu zusammen hängt. Erst grast er die Familie und Nachbarn ab, dann tauscht er mit seinen Mitschülern. Wurstbrot gegen Orden. Sein Schwerpunktgebiet setzt er auf die Königliche Bayerische Armee. In allen Facetten. Dass er sich dazu auch jede Menge Literatur beschafft und sich ein ganz besonderes Fachwissen aneignet, versteht sich von selbst.

Auch interessant: Mit dem Spindelmäher sorgte Manfred Öfele 35 Jahre lang für ein einwandfreies Geläuf der Ingenrieder Fußballer

Walters Lehrzeit beginnt. Er bekommt eine Lehrstelle als Radio- und Fernsehtechniker bei Elektro Klein in Schongau. Genau neben der Brauerei Schrimpf. Da war es noch Usus, zur Brotzeit für seinen Lehrmeister das frisch gezapfte Bier im Krug aus Steingut direkt vom Brau- zum Elektromeister zu bringen.

Den jungen Lehrbuben Walter hat nicht so sehr das Bier interessiert, er war von den Krügen begeistert. Handgearbeitete Stücke. Ein weiteres Sammelgebiet öffnet sich ihm. Und wird über die Jahre vor allem auf Flohmärkten erweitert.

+ Der leidenschaftliche Sammler hat immer noch den Überblick über seine Exponate behalten. Muss also noch nicht die Notbremse ziehen, die es natürlich ebenfalls in seiner Sammlung zu bestaunen gibt. Der Steinkrug ist aus der ehem. Bahnhofswirtschaft Nürnberg. © Herold

Mittlerweile stehen in den Regalen über 150 Raritäten. Das Besondere: Die meisten Brauereien sind von der Bildfläche verschwunden. Die Krüge gibt es jedoch noch, auf alle Fälle bei Walter. Seine Lieblinge sind die mit dem 8/10-tel Eichstrich bayerischer Bahnhofsgaststätten und natürlich die der alten Schongauer Wirtshäuser.

Die Bundeswehr ruft. Walter rückt ein. Ein gefundenes Fressen, sich uniformmäßig zu vergrößern. Die Sammelleidenschaft spricht sich bei den Kameraden herum, die alles anschleppen, was irgendwann mal irgendwo beim Militär getragen wurde. Das Gebiet, auf das Walter den Schwerpunkt setzt, ist die Königlich-Bayerische Armee. Die endet bekanntermaßen 1918. Es wird für Walter immer schwerer, Teile zu finden. „Vor allem wurde es fast unmöglich, etwas noch Bezahlbares auf diesem Gebiet zu ergattern“, erzählt Walter.

Lesen Sie auch: Die Musik ist sein Leben: Gerhard Klein spielt seit 70 Jahren im Musikverein Steingaden Klarinette

Ein weiteres Sammelgebiet muss sich zwangsläufig öffnen. „Um bestimmte Dinge des Alltags von der Vergessenheit zu bewahren, suchte ich jetzt vor allem auf Flohmärkten alles, was es Kurioses rund um Schongau und Bayern gegeben hat“, so Walter Ott. Das fängt bei den Blech-Spardosen an und hört eigentlich nirgends auf. Bahn, Post, Bergbau, Polizei, Rotes Kreuz, Zoll und natürlich Bundeswehr – überall hat Walter seine Finger im Spiel. Hier sind es vor allem die Dienstmützen mit den verschiedenen kleinen Details.

Eines der Lieblingsstücke ist die Dienstmütze eines Lkw-Fahrers aus den 50-er Jahren. „Der war wirklich ein König der Landstraße, nur der Beifahrer musste damals fest anpacken und be- und entladen“, erinnert Ott. Der Fahrer war Gott. Nicht zu vergessen die Schirmmütze eines Generals der Bundeswehr, der diese dem Sammler ganz spontan bei einem Neujahrsempfang überreicht hat. Vom Kopf direkt in Walters Hände.

Natürlich hat auch die aktive Zeit bei der Feuerwehr ihre Spuren hinterlassen. 50 Jahre ist Ott nunmehr dabei, führte lange Jahre als Kommandant in Altenstadt das Regiment. War glasklar, dass auch Ott in diese Richtung sammelt. Alles rund um die Floriansjünger ist bei ihm zu finden, bis hin zu dem ledernen Helm aus der Bronx in New York, dem ihm ein Soldat aus den USA mitgebracht hat. Ein Prachtstück mit Seltensheitswert.

Viel unterwegs auf Flohmärkten

Eine treue Begleiterin zu all den Börsen und Flohmärkten war Walters Ehefrau Gabriela. Sie zwängte sich zu ihm in seinen „Messerschmidt-Kabinenroller“ oder nahm hinter ihm auf dem nostalgischen 500er BMW-Motorrad Platz, um in Richtung Flohmärkte zu fahren. Tausende von Kilometern wurden so zurückgelegt. Liebend gerne verweilte Gabriela auf Märkten, bei denen Drehorgelmusik zu hören war. Es sollte einfach so kommen. Damit ihr Walter auch zuhause ihre Lieblingsstücke „Auf der Vogelwiese“ oder den „Sportpalast Walzer“ vorspielen konnte, erstand er eine besondere Drehorgel. 1927 in Mähren von der Firma Kolb & Söhne hergestellt, ist dies eine Zungenorgel mit Walzensteuerung.

+ Die zweite große Leidenschaft von Walter Ott aus Altenstadt gehört dem Sammeln und Spielen von Drehorgeln. Damit ist er in den Sommermonaten auf vielen Märkten und anderen Veranstaltungen zu sehen und natürlich zu hören. © Herold

Leider konnte Gabriela die Melodien nicht lange genießen. Die Ehefrau von Walter verstarb vor neun Jahren. In Erinnerung an seine Ehefrau hat Walter immer neue Walzen mit Melodien erstanden. Blieb natürlich nicht aus, dass er auch auf weitere Drehorgeln aufmerksam wurde. Nach der historischen Pfeifenorgel von Carl Frei aus Waldkirch mit 35 Tonstufen kamen weitere drei Stücke dazu. Edle Stücke. Eine „Deleika“, in Dinkelsbühl hergestellt. Es ist eine bandgesteuerte Pfeifenorgel, mit der Walter im Sommer sogar im Freizeitpark in Rust zu hören ist. Dorthin zieht es ihn auf Einladungen immer wieder hin, um die Musik erklingen zu lassen, die seine Frau so gerne gehört hat. Bei dieser Leidenschaft werden gemeinsame Erinnerungen geweckt, ist Walter ihr immer besonders nah.

Alle Nachrichten aus Schongau und Umgebung gibt es hier.

Hans-Helmut Herold