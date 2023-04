Bürgerversammlung in Altenstadt: Projekte vorgestellt - Viele Fragen drehen sich ums Schongauer Krankenhaus

Bürgermeister steht Rede und Antwort

Bei der Bürgerversammlung hatte Altenstadts Rathauschef Andreas Kögl viel zu berichten. Die Bürger interessierten sich vor allen für seine Sicht aufs Krankenhaus-Thema.

Altenstadt – „Der Pfarrsaal ist gut gefüllt“, freute sich Altenstadts Bürgermeister bei der Begrüßung. Gut 100 Besucher hatten es sich im Pfarrsaal mehr oder weniger bequem gemacht. Darunter Altbürgermeister Albert Hadersbeck, Vertreter der beiden Schulen, der Kommandeur des Ausbildungsbataillons Sven Tillery, Ehrenringträger, Geistliche, Gemeinderäte und Mitarbeiten der Gemeindeverwaltung. Die Landjugend versorgte die Anwesenden mit Getränken.

„Ich möchte euch darüber informieren, was in der Gemeinde so alles los ist“, sagte Kögl und arbeitete in knapp 90 Minuten Punkt für Punkt des Gemeindegeschehens ab. So berichtete er von den Baulandausweisungen „An der südlichen Keltenstraße“ für den Supermarkt Netto und an der Sonnenstraße „Nahversorgung Altenstadt“ für den Verbrauchermarkt Feneberg. Dieser wolle heuer noch mit dem Bau beginnen will. Außerdem erwähnte Kögl den Aufstellungsbeschluss für den Bereich „Zwischen Rathaus – Staatsstraße 2014“ entlang der Schönach für den Hochwasserschutz. Parallel dazu werden die Vergaberichtlinien erarbeitet.

Auch zu Schulen gab es einiges zu berichten: Die Grundschule Altenstadt besuchen derzeit 108 Schüler in vier Klassen. Die Glasfaseranbindung und eine neue Telefonanlage wurden 2022 installiert. In die Grundschule Hohenfurch-Schwabniederhofen mit insgesamt 86 Schülern, gehen 18 aus Schwabniederhofen. Die Mittelschule Schongau besuchen 57 Schüler aus Altenstadt. Die Sanierung der Mittelschule läuft bekanntlich an. „Da werden wir ordentlich an den Kosten beteiligt“, befürchtet Altenstadts Bürgermeister. Der Aufwand für alle drei Schulen lag 2022 bei 315 000 Euro.

+ Andreas Kögl, Bürgermeister von Altenstadt © Walter Kindlmann

In Sachen „Bauen und Wohnen“ erklärte Kögl, dass es im Dorf mit derzeit 3512 Einwohnern im Jahr 2022 über 908 Wohngebäude mit 1588 Wohnungen gab. Allein im vorigen Jahr wurden sieben Häuser mit 22 Wohnungen fertiggestellt.

Welche Projekte stehen in Altenstadt an?

Welche Maßnahmen stehen noch an? Da wären die Überdachung am Feuerwehrhaus, die Erweiterung der Urnengräber im Friedhof, die barrierefreie Erschließung der Schule mit gemeinsamem Aufzug für Förder- und Grundschule sowie die Erschließung des Gewerbegebiets „Südliche Keltenstraße“ und der Breitbandausbau per Glasfaser in den Außenbereichen. Besonders wichtig zu erwähnen war dem Bürgermeister der gebaute Kreisverkehr an der B 472/WM 6. Gefreut hat ihn außerdem die Neugestaltung des Marienplatzes für 1,2 Millionen Euro Gesamtkosten. Das Amt für ländliche Entwicklung hatte davon 713 000 Euro übernommen. Mit der Fertigstellung der Schwabniederhofener Ortsdurchfahrt rechnet Kögl bis zum Jahresende.

„Ja können wir uns das alles leisten“, fragte er in die Runde. Die Gemeinde kann es. Die Investitionen im vorigen Jahr lagen bei 1,864 Millionen Euro. Das Jahr vorher bei 2,130 Millionen Euro. 2,684 Millionen Euro (2021 waren es 1,618 Millionen Euro) allein an Gewerbesteuern hat die Gemeinde 2022 eingenommen. „Das ist wunderbar“, findet Kögl. „Aber Vorsicht, da können noch Rückforderungen auf uns zu kommen“.

Die Schulen lagen zum Jahresende bei 752 000 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 214 Euro entspricht. Die Gemeinde verfügt über eine Rücklage von 4,430 Millionen Euro. „Wir können uns schon was leisten“, sagt Kögl. Und in Richtung seines Vorgängers, Albert Hadersbeck, fügte er an: „Albert, du hast mir ein gut bestelltes Haus hinterlassen“.

Bürger stellen Fragen – hauptsächlich zum Krankenhaus Wie üblich bei Bürgerversammlungen, so konnten auch diesmal nach dem Rechenschaftsbericht des Bürgermeisters seitens der Besucher Fragen gestellt werden. In Altenstadt ging es dabei hauptsächlich um das Thema Erhalt des Schongauer Krankenhauses. Der langjährige Gemeinderat Peter Filser wollte wissen, ob Andreas Kögl den von Bürgern geforderten Erhalt des Krankenhauses unterstützt – schließlich hatten in der Verwaltungsgemeinschaft 81,8 Prozent beim Bürgerentscheid dafür gestimmt. Kögl meinte dazu, dass dieses Thema zu heiß diskutiert werde. „Setzen Sie sich als Kreisrat dafür ein?“, bohrte Filser weiter. „Nein“, meinte Kögl, er sei einfach für eine bessere medizinische Versorgung – wo auch immer. Filser wollte außerdem wissen, ob Altenstadts Bürgermeister für die Erhöhung der Kreisumlage sei, die derzeit bei 54 Prozentpunkten liegt. „Nein“, so die Kurze Antwort. Josef Miller, 43 Jahre im Krankenhaus beschäftigt, stellte die Frage: „Unterstützen Sie ein Zentralklinikum?“. Verwalter Lippmann jedenfalls sehe für Schongau keine Zukunft – das sei Ursache für die massenhaften Kündigungen. In der Notaufnahme seien es 50 bis 60 Prozent. Der Bürgermeister erklärte, sein Favorit sei ein Zentralklinikum. Der Kreistag sei dabei, die dafür notwendige „Zuschussfrage“ zu klären. Man rede von Pflegenotstand im ganzen Land, der Landkreis sei davon nicht ausgeschlossen, so der Bürgermeister. Es gab noch etliche Wortbeiträge zum Fluglärm in der Schwabniederhofener Einflugschneise und die Möglichkeit weitere E-Ladesäulen aufzustellen zum Klimaschutz. Auch wie es denn mit dem Rathaus Café weitergeht, wurde gefragt. Kögl: „Dafür hatten wir zwei Interessenten, beide sind abgesprungen“.

Nach Informationen aus dem Standesamt zählt Altenstadt 2826 Einwohner, Schwabniederhofen 686. Gesamt sind das 3512. Geburten: In Altenstadt wurden im vergangenen Jahr 32 Geburten verzeichnet, in Schwabniederhofen vier. Sterbefälle gab es in Altenstadt 29, in Schwabniederhofen fünf.

Am Ende der Bürgerversammlung gab es noch eine erfreuliche Information für alle: Das Altenstadter Freibad eröffnet die Badesaison 2023 am 20. Mai 2023.

