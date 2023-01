Bundeswehr: „Zeitenwende“ kommt nicht an der Basis an - „paradoxe, wenig befriedigende Situation“

Von: Boris Forstner

Aufmerksam hörten die Besucher des Neujahrsempfangs der Rede des Standortältesten Oberstleutnant Sven Tillery zu. © Hans-Helmut Herold

An Gesprächsstoff hat es beim Neujahrsempfang der Franz-Josef-Strauß-Kaserne in Altenstadt angesichts des Ukraine-Kriegs und des neuen Verteidigungsministers nicht gemangelt. Dabei wurde auch durchaus Kritik an der Politik geübt.

Altenstadt – Aus allen gesellschaftlichen Schichten waren die Gäste nach zweijähriger Corona-Pause wieder zum traditionellen Neujahrsempfang in die Altenstadter Kaserne geströmt. Da sprachen die Feuerwehrler um Kreisbrandmeister Johann Deschler und Schongaus Kommandant Werner Berchtold angeregt mit Polizeichef Herbert Kieweg, Schongaus Pfarrer Norbert Marxer plauderte mit einigen Stadt- und Gemeinderäten, eine Riege Bürgermeister und Vize-Landrat Wolfgang Taffertshofer, Stadt- und Gemeinderäte sowie Vertreter von Veteranenvereinen waren da – und natürlich viele Soldaten. Wobei der Zuspruch von hochrangigen Militärs schon einmal größer war.

Nach der Begrüßung durch Oberstleutnant Sven Tillery, Standortältester und Kommandeur des Feldwebel- und Unteroffizieranwärterbataillons 3 (FA/UA), gab es einen spektakulären Image-Film, der die vielen Aspekte der Luftlande-/Lufttransportschule (LL/LTS) aufzeigte. „Runter kommt alles. Wir bilden aus, wie es richtig geht“, sagt da Oberstleutnant Martin Holle, Leiter der LL/LTS, über Fallschirmsprünge in den Kochelsee und das Absetzen von Lasten wie Jeeps.

Luftlande-/Lufttransportschule fehlen Ausbilder

Die von Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerufene Zeitenwende „ist auch für uns außerordentlich relevant“, sagte Holle. Doch die neue Zielstruktur des Heeres, die durch geänderte Ausbildungsinhalte direkten Einfluss auf die Struktur der LL/LTS haben wird, stehe noch nicht fest. Deshalb werde der Bedarf von 40 zusätzlichen Ausbildern in Altenstadt, der bereits 2019 „in einem sehr zeitintensiven Prozess“ festgestellt wurde, dieses Jahr nur zur Hälfte gedeckt, was Holle in deutliche Worte fasste: „Die Zeitenwende führt für uns zu einer paradoxen, wenig befriedigenden Situation der weiterhin unteralimentierten Ausbildung vor Ort.“

Auch bei der Versorgung aus der Luft sei die Bundeswehr schlecht aufgestellt, weil es laut Holle für den Airbus A400M noch kein zertifiziertes Lastenabsetz-System gebe. Das soll dieses Jahr nachgeholt werden, dann könnten Lasten bis zu vier Tonnen bewältigt werden – und ab Oktober werde man mithelfen, das auf 16 Tonnen zu steigern, um auch größere Fahrzeuge sicher und zügig absetzen zu können. „Das wird sicher ein echtes Highlight werden“, freut sich Holle. Positiv sei auch die Einführung des neuen Truppenfallschirms, der deutlich leistungsfähiger sei und weniger Risiko beim Landen bedeute.

Windtunnel verzögert sich und wird teurer

Der schon seit einer gefühlten Ewigkeit ersehnte Windtunnel, der den freien Fall ohne Flugzeug ermöglichen würde und für den der Bundestag bereits Ende 2018 acht Millionen Euro zur Verfügung gestellt hat, soll jetzt 14 Millionen Euro kosten und 2030 fertig sein. Die Planung laufe, so Holle.

Bereits im Bau ist ein neuer Abseil- und Kletterturm, der Ende des Jahres fertig sein soll und zwei Millionen Euro kostet. „Summiert man alle bis 2030 geplanten Infrastrukturmaßnahmen, sind es Investitionen von über 100 Millionen Euro“, sagte Holle, der auch von einer ersten Mail das am selben Tag vereidigten neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius berichtete. Er habe aufmunternde Worte geschickt und angekündigt, dass „Aufbruch und Umbruch“ die nächsten Jahre dominieren werden – das kennen die Soldaten ja bereits.

Ab Oktober wird das Bataillon aufgelöst Obwohl schon zwei Jahre in Altenstadt, war es für Kommandeur Sven Tillery als Leiter des FA/UA-Bataillons Corona-bedingt der erste Neujahrsempfang – und wohl auch der letzte. Denn voraussichtlich Ende September wird er Altenstadt nach den üblichen drei Jahren verlassen, passend zum Ende des Bataillons. Wie berichtet, wurde die Ausbildung umgestellt, es gibt keine Grundausbildungen, sondern nur noch dreimonatige Unteroffiziers-Lehrgänge mit gemischten Teilnehmern – vom Fast-Anfänger bis hin zu erfahrenen Veteranen mit Auslandseinsätzen. Drei dieser Lehrgänge wird es dieses Jahr noch geben, dann folgt die sechsmonatige Auflösungsphase mit Rückgabe von Waffen und Fahrzeugen. 160 Dienstposten fallen weg, das soll fließend passieren. „Eine Entscheidung, welcher Truppenteil zu welchem Zeitpunkt nachfolgt, ist noch nicht getroffen“, sagte Tillery. Die Bilanz des Vorjahres liest sich aber gut: 600 Feldwebel- und Unteroffizieranwärter wurden ausgebildet, vier Übungsplatzaufenthalte auf einem Truppenübungsplatz absolviert, zwei Vereidigungen abgehalten und 700 000 Schuss Munition verbraucht.

Nach der Rede von Tillery (siehe Kasten) betonte Altenstadts Bürgermeister Andreas Kögl die große Wertschätzung der Soldaten in der Region und forderte „motiviertes Personal, geeignetes Material und die entsprechende Ausbildung“ bei der Bundeswehr. Dafür sei der Standort Altenstadt eine tragende Säule. Er hoffe, dass die vom Kanzler avisierten Mittel auch bald und zielgerichtet vor Ort ankommen.

