Jagdhütte im Wald brennt - Feuerwehrleute müssen zweimal ausrücken

Lichterloh in Flammen stand eine Waldhütte südlich von Engenwies in der Nacht auf Dienstag. Zahlreiche Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Einsatz bei Altenstadt

Von Elena Siegl schließen

Eine Jagdhütte bei Altenstadt hielt Feuerwehrleute in der Nacht auf Dienstag auf Trab. Gleich zweimal wurden die Einsatzkräfte wegen Bränden alarmiert.

Altenstadt - Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei Schongau geriet die Hütte südlich von Engenwies zunächst am Montag gegen 21.30 Uhr durch einen Blitzschlag in Brand. Die Feuerwehr Altenstadt wurde alarmiert. Wegen der Lage unmittelbar im Wald wurde zusätzlich die Feuerwehr Schongau alarmiert. Rund 40 Feuerwehrleute waren laut Altenstadts Kommandant Johann Deschler im Einsatz.

Das Feuer konnte abgelöscht und ein Übergreifen auf den Wald verhindert werden. Selbstverständlich habe man den Einsatzort anschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Hier sei aber nichts mehr festgestellt und der Einsatz nach etwa zwei Stunden beendet worden, so Deschler.

Allerdings wurden die Altenstadter Feuerwehrleute gegen 1.30 Uhr schon wieder alarmiert. Das Feuer hatte sich erneut entzündet, berichtet die Polizei. Diesmal stand die Hütte in Vollbrand und die Gefahr, dass das Feuer auf den Wald übergreift, war hoch, so Deschler. Tatsächlich standen einzelne, Bäume bereits in Brand, „das Feuer brannte 20, 25 Meter hoch, über die ganze Länge der Bäume eben“, so Deschler. Das war freilich besonders herausfordernd.

Einsatzkräfte aus Burggen und Schongau wurden nachalarmiert. Insgesamt waren rund 70 Feuerwehrleute. Durch die Einsatzkräfte konnte ein weiteres Übergreifen auf den angrenzenden Wald verhindert werden. Die Hütte wurde mit einem Bagger zerlegt, um überhaupt an die Glutnester zu kommen, so Deschler. Nach circa vier Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Zur genauen Schadenshöhe kann die Polizei Schongau noch keine Angaben machen.

+ Reste der Jagdhütte, die zum Löschen auseinandergenommen werden musste. Auch an den Bäumen haben die Flammen ihre Spuren hinterlassen. © HANS-HELMUT HEROLD

