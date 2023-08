Fallschirmspringen: Treffen der ehemaligen Weltmeister in Altenstadt

Die Springer der Sportgruppe der ersten Jahre mit Straßenschildern aus Fort Bragg (USA). © Hans-Helmut Herold

Es sind die Männer der ersten Stunde der Sportgruppe Heer beim Fallschirmspringen der Bundeswehr, die sich jetzt zu einer Wiedersehensfeier getroffen haben.

Altenstadt – Älter sind sie geworden, aber noch bestens in Schuss: Manch einer kann die Springerei bis heute nicht lassen und stürzt sich immer noch aus luftiger Höhe in die Tiefe, wie sie jetzt im Kreis der Ehemaligen bekannte.

Vor 13 Jahren haben sich die ehemaligen Wettkämpfer zum letzten Mal getroffen. Durch Corona bedingt, musste ein Wiedersehen zuletzt verschoben werden, jetzt hat es endlich geklappt. Die Mannschaft der Sportfördergruppe Fallschirmspringen unter dem Leiter Oliver Vent in Altenstadt hat nunmehr ein großartiges Treffen organisiert.

Aus dem gesamten Bundesgebiet kamen ehemalige und aktive Sportler beim Gasthof Janser in Schwabniederhofen zusammen. Einer der Teilnehmer reiste sogar von seinem Wohnort in Spanien an, ein weiterer scheute nicht den weiten Weg aus Südafrika. Ein wahrlich gelungenes Treffen.

Mittendrin unter den alten Recken saß mit Helmut Schlecht ein nimmermüder Motor in Sachen Fallschirmsportspringen. Er hatte Anfang der 70er Jahre „von ganz oben“ den Auftrag bekommen, eine Sportgruppe für Fallschirmspringen zu organisieren und aufzubauen. Schlecht selbst wurde in die USA nach Fort Bragg abkommandiert, um sich dort aus- und weiterbilden zu lassen. Denn zur damaligen Zeit hatten die Amerikaner einen großen Vorsprung in Sachen Sprungtechnik und Ausrüstung.

Nach Schleichs Rückkehr aus den USA wurde am 1. Juni 1976 an der Luftlande- und Lufttransportschule in Altenstadt die Sportgruppe Heer ins Leben gerufen. Damals mit dem Auftrag, 70 Prozent der Dienststunden das sportliche Fallschirmspringen, und 30 Prozent militärischen Dienst auszuüben.

Der Erfolg stellte sich recht schnell ein: Zahlreiche Meisterschaften auf nationaler und internationaler Ebene konnten von den Altenstadter Springern gewonnen werden. Es sollte eine Erfolgsgeschichte in Sachen Fallschirmsport werden, die man im Laufe der Jahre immer weiter schreibt.

Techniken im freien Fall und auch das Fallschirmmaterial jetzt verbessert

Eine jüngere Generation hat in der Zwischenzeit das Zepter übernommen. Techniken im freien Fall und auch das Fallschirmmaterial selbst sind verbessert und dadurch die Leistungen gesteigert worden. Musste man in den Anfangsjahren beim Zielspringen noch auf eine Plastikscheibe in Bierdeckelgröße treffen, hat das Ziel jetzt die Größe eines Zwei-Euro-Stücks, und es wird elektronisch gemessen.

Und aus der alten „Sportgruppe Heer“ wurde die „Sportfördergruppe“: Die Erfolge wurden gesteigert. Mehrere Weltmeistertitel und Rekorde flogen sprichwörtlich nach Altenstadt. Wie gesagt, die Erfolgsgeschichte bekam und bekommt weitere Kapitel.

Wie gesagt, jetzt waren es die „jungen Wilden“ unter ihrem Leiter Oliver Vent, die dieses Treffen für über 80 Teilnehmer auf die Beine gestellt haben. Wahrlich nicht einfach. Viele Adressen haben sich im Laufe der Zeit geändert, manch ein Sportler ist sogar schon früh verstorben. Aber so zielgerichtet wie die Mannschaft die Nullscheibe ansteuert, konnten die meisten der ehemaligen Mitglieder der Sportgruppe ausfindig gemacht werden.

Alle waren von diesem Treffen begeistert, erinnerten sich bis weit in die Morgenstunden an viele gemeinsam erlebte Episoden. Das i-Tüpferl dann noch obendrein: Für einen sozialen Zweck wurden alte Pokale versteigert. Da wurde plötzlich die Zeit um über 50 Jahre zurückgedreht.