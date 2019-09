Fallschirmsprung-Lehrgänge: Mehr Bedarf als erwartet

„Tag der Fallschirmjäger“ in Altenstadt

Es war am vergangenen Donnerstag der 19. „Tag der Fallschirmjäger“ am Ausbildungsstützpunkt Luftlande/Lufttransport in Altenstadt. 600 Gäste waren Beweis dafür, welch hohes Ansehen sich der Stützpunkt als Mutterhaus und Dienstleister für die Fallschirmjägertruppe in den knapp vier Jahren nach Auflösung der Luftlande- und Lufttransportschule erarbeitet hat.