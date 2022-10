Altenstadt feiert den „22. Tag der Fallschirmjäger“

Schreiten die Ehrenfront ab: (v.l.) Oberst Hans Olav Jessen, Andreas Kögl und Oberrstleutnant Martin Holle. © Walter Kindlmann

Einiges zu bieten hatte der „22. Tag der Fallschirmjäger“ am Ausbildungsstützpunkt der Luftlande- und Lufttransportschule in Altenstadt. Neben dem Fallschirmsprungdienst wurden die Bruchzelle A 400 und C 160 sowie neue Geräte und der Fallschirm ESP vorgestellt.

Altenstadt – Es war ein bordeauxroter Traditionstag mit aktiven und ehemaligen Angehörigen der Fallschirmjägertruppe. „Ich freue mich, dass uns die Coronalage in diesem Jahr erlaubt, wieder in einem größeren Rahmen zusammenzukommen und so dem Kern und dem Geist des Tages der Fallschirmjäger endlich wieder annähernd gerecht zu werden“, sagte Oberstleutnant Martin Holle bei Begrüßung der Gäste. Die Begrenzung der Teilnehmerzahl sei in diesem Jahr eine zwar schmerzhafte, jedoch notwendige Entscheidung gewesen.

Unter den Gästen waren die ehemaligen Schulkommandeure Richstein, Schoebel und Franke, Generalmajor Dirk Faust, Kommandeur der Division Schnelle Kräfte und weitere Offiziere vorgesetzter Dienststellen. Aus der Politik folgten Andreas Kögl, Bürgermeister der Garnisonsgemeinde, Altbürgermeister Albert Hadersbeck sowie Bürgermeister aus der Umgebung der Einladung.

Oberstleutnant Martin Holle: Seit dem letzten „Tag der Fallschirmjäger“ 2019 sei die Welt eine andere

Seit dem letzten „Tag der Fallschirmjäger“ 2019 sei die Welt eine andere geworden, sagte Holle in seiner Rede. Dennoch sei es falsch zu konstatieren, dass sowohl die Gesellschaft als auch die Streitkräfte kalt erwischt worden seien. Es gelte jetzt, die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr schnellstmöglich an die vermeintlich neuen Realitäten anzupassen.

Er, sagte Holle, wolle den Blick darauf lenken, was „Zeitenwende“ für die LL/LTS bedeuten sollte und welche Rolle das Mutterhaus der Luftlandtruppen einnehmen könne, um zu einem Gelingen der „Zeitenwende“ und der Erhöhung der Einsatzbereitschaft der Streitkräfte beizutragen.

Am Ehrenmal in Altenstadt wurden Kränze niedergelegt, um den Gefallenen zu gedenken. © Walter Kindlmann

Beispielsweise wurde die Graspiste zu einer befestigten Start- und Landebahn ausgebaut. Moderne Ausbildungstechnologien wie die virtuelle Ausbildungsumgebung sollen phasische Ausbildungsinfrastrukturen ergänzen. Der Bau des seit langem geplanten „Windtunnels“ nimmt konkrete Formen an: 2030 soll er fertiggestellt sein. „Was lange währt wird endlich gut“, so der optimistische Kommandeur.

Trotz der hervorragenden Ausstattung und des hochmotivierten Ausbildungspersonals, sei der Stützpunkt nicht in der Lage, den geforderten Ausbildungsbedarf vollständig abzudecken. Beispiel Fallschirmspringerlehrgang: War man ursprünglich von 450 pro Jahr ausgegangen, waren es 2018 bereits 573. In diesem Jahr werden es 650 sein.

Gemeinsame Kranzniederlegung am Mahnmal

Die Schule benötigt zudem 40 Dienstposten, um den Ausbildungsbedarf um die an der Schule angebotenen Lehrgänge sicher zu stellen. Bürgermeister Andreas Kögl findet es schön, dass der „Tag der Fallschirmjäger“ nahezu uneingeschränkt nach alter Tradition stattfinden kann. Kögl sprach über die Wahrnehmung der Bundeswehr und deren Verteidigungsfähigkeit sowie das von der Bundesregierung für die Bundeswehr beschlossenen Sondervermögen von 100 Milliarden Euro.

Als gelernter Bankkaufmann habe er sich erlaubt nachzumessen, dass eine Milliarde in 500 Euro Scheinen einen Stapel von 2,50 Meter Höhe ergebe. Die Scheine ausgelegt ergebe eine Länge von 25 Kilometern. „Wenn nur etwa 15 Meter bei der Gemeinde ankämen, wäre das wirklich ein Erfolg.“

Das Musikkorps der Bundeswehr aus Ulm spielte das Lied der Fallschirmjäger „Rot scheint die Sonne“, die Kranzniederlegung am Mahnmal der Gefallenen begleitete es mit dem „Lied vom guten Kameraden“. Zum Ende des Appells wurde die Bayern- und die Nationalhymne gespielt. Pfarrer Hans Jürgen Hoeppke sprach die Gebete und bat „Lasst uns schweigen und in der Stille unserer Kameraden gedenken“. Walter Kindlmann