„Altenstadt ist ein attraktiver Standort mit einer guten Verkehrsanbindung"

Große Projekte angestoßen haben Altenstadts Bürgermeister Andreas Kögl und der Gemeinderat. © Kindlmann

Im Interview blickt Altenstadts Bürgermeister Andreas Kögl auf das Jahr 2022 zurück und sagt, was in 2023 alles ansteht.

Altenstadt – Für das Jahr 2023 hat die Gemeinde Altenstadt eine ganze Reihe Projekte geplant. Ortsdurchfahrt Schwabniederhofen, Verlegung und Vergrößerung der beiden Supermärkte, barrierefreie Erschließung der Grundschule und Erweiterung der Räumlichkeiten für die Nachmittagsbetreuung der Grundschüler und eine Konzeption für die Kinderbetreuung in Kindergarten und Schule.

Herr Bürgermeister: Sie haben sich für das Jahr viel vorgenommen. Erläutern Sie bitte einige der Vorhaben.

Da ist beispielsweise das Thema Verlegung des Feneberg-Marktes und die Erweiterung des Netto-Marktes. Dazu gibt es ein Gutachten, das zur Bauleitplanung erstellt wurde und beide Märkte betrachtet hat. Darin wird klar bestätigt, dass durch die Vergrößerung Kaufkraft, die derzeit aus dem Ort abfließt, wieder zurückgeholt werden kann. Die Vergrößerung des Netto-Marktes von 800 auf 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche ist nicht so gravierend. Der Feneberg-Markt hingegen geht schon einen ordentliche Schritt weiter. Beide Märkte bedienen aber auch unterschiedliche Kundenklientel. Das Risiko, den Feneberg-Markt zu verlieren, hätte ich nicht eingehen wollen.

Die Begeisterung hält sich zumindest in Teilen des Gemeinderates in Grenzen.

Da haben Sie Recht. Ich konnte das auch nicht ganz nachvollziehen, wie sehr manche Gemeinderäte den Anbieter in der Sitzung gelobt haben und dann dagegen gestimmt haben.

Thema Schule: Wie geht es mit der barrierefreien Erschließung der Grundschule weiter?

Diese Baumaßnahme wird federführend vom Landkreis Weilheim-Schongau durchgeführt. Der Aufzug erschließt beide Schulen. Wir hatten gehofft, dass beide Maßnahmen noch 2022 abgeschlossen werden könnten. Die Baubranche machte uns einen Strich durch die Rechnung.

Wie weit ist die von Ihnen angekündigte Konzeption zur Kinderbetreuung in Kindergarten und Schule?

Wir haben mit der Bedarfsprognose durch das Institut „SAGS“ einen wichtigen Baustein erstellen können und sind derzeit mit verschiedenen Trägern in konkreten Gesprächen.

Die Erschließungsmaßnahmen in Köllenweg, der südlichen Römerstraße und der südlichen Keltenstraße sind abgeschlossen. Was steht als nächstes an?

Die Erneuerung der Wasserleitung in der Schongauer Straße vom Maibaum bis hin zum Via-Claudia-Platz wurde bereits in Auftrag gegeben, konnte aber nicht mehr durchgeführt werden. Das wird in diesem Jahr bestimmt noch klappen.

Altenstadt gehört zu den wenigen Gemeinden mit dem niedrigsten Gewerbesteuersatz von 320 Prozentpunkten. Ein Anreiz für die Ansiedelung weiteren Gewerbes?

Dafür sind immer mehrere Faktoren entscheidend. Nur einer davon ist sicher die Gewerbesteuer. Selbstverständlich freuen wir uns über alle Betriebe, die sich bei uns ansiedeln, dauerhaft Arbeitsplätze bieten und Gewerbesteuer entrichten. Altenstadt ist ein attraktiver Standort mit einer guten Anbindung an die B 17 und auch an die B 472.

Viele haben nicht mehr geglaubt, dass die bereits vor 50 Jahren erstmals vorgesehene Ortsdurchfahrt Schwabniederhofen tatsächlich noch verwirklicht wird.

Stimmt, dass viele nicht mehr daran geglaubt haben. Aber wir haben im vorigen Jahr bereits mit den ersten Baumaßnahmen begonnen und hoffen, dass es in diesem Jahr zügig weitergeht

Ziehen Sie abschließend eine kurze Bilanz:

Wir konnten große Projekte umsetzen und die nächsten angehen. Das Größte war ohne Zweifel die Neugestaltung des Marienplatzes. Mit diesem Platz haben wir ein Zentrum mitten im Dorf bekommen, das zur Gemeinsamkeit einlädt und das die Bürger auch als solchen sehen.

Zum Schluss: Was wünschen Sie sich für das gerade angefangene Jahr 2023?

Ich persönlich wünsche mir die ein oder andere Stunde Ruhe, in der ich mal durchatmen und mich meiner Familie widmen kann.

Das Gespräch führte: Walter Kindlmann

