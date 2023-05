Altenstadt ist jetzt offiziell eine Fairtrade-Gemeinde

Freuten sich über die Auszeichnung als Fairtrade-Gemeinde: Die Altenstadter (v.l.) Bernhard Schöner, Ursula Münsterer, Hermann Reich, Katrin Herz und Bürgermeister Andreas Kögl mit dem Fairtrade-Botschafter Manfred Holz. © Kindlmann

Nach Erfüllung aller Kriterien der Kampagne „Fairtrade-Towns“ ist die Gemeinde Altenstadt mit dem Titel Fairtrade-Gemeinde ausgezeichnet worden. Sie ist damit bayernweit die 238. und deutschlandweit die 832. Fairtrade-Gemeinde.

Altenstadt – Vor der Geistlichkeit mit Hans Fries, Johannes Huber und Pater Linus, Bürgermeister Andreas Kögl, Gemeinderäten und Vertretern der beiden Schulen sowie geladenen Gästen hat Ehrenbotschafter Manfred Holz im Pfarrsaal von St. Michael den beiden „Fairtrade“-Initiatoren in Altenstadt, Katrin Herz und Bernhard Schöner, die entsprechende Urkunde überreicht. „Durch Ihr Engagement für den Fairen Handel vor Ort setzt die Gemeinde Altenstadt ein konkretes Zeichen für eine gerechtere Welt und leistet einen wichtigen Beitrag zu den Verbesserungen der Lebensbedingungen von benachteiligten Produzentengruppen im globalen Süden“, sagte der Fairtrade-Ehrenbotschafter aus Wuppertal.

Und er fügte an, er sei beeindruckt über das große Engagement vor Ort. Denn Fairer Handel lebe nunmal vom Handel vor Ort. Diese Auszeichnung sei indes nicht allein das Ziel, sondern Anfang und Auftrag für weitere Aktionen nach dem Motto „Visionen ohne Aktionen bleiben eben Illusionen“.

Der Titel Fairtrade-Gemeinde wird nur für zwei Jahre vergeben, danach müssen weiterhin alle Kriterien erfüllt werden. Holz erinnerte daran, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer zahlreicher werden. Sein Appell: „Sorgen wir dafür, dass die, die uns die Tische decken, auch selbst satt werden.“

Projekt vor drei Jahren im Gemeinderat vorgestellt

Holz erinnerte daran, dass statistisch gesehen jeder in Deutschland 25 Euro im Jahr für Fairtrade-Artikel ausgebe. In Österreich seien es 53, in der Schweiz 103 Euro.

Katrin Herz bedankte sich anschließend beim Ehrenbotschafter für seine „rührige Rede“. Bürgermeister Andreas Kögl erinnerte daran, dass Herz und Schöner vor drei Jahren die Idee vorgestellt hatten, für die Gemeinde Altenstadt das Fairtrade-Siegel zu beantragen – mit allen dazugehörenden Maßnahmen, die erfüllt werden müssen. Nämlich Menschen in den Entwicklungsländern menschenwürdige Lebensbedingungen zu ermöglichen.

„Durch Ihr persönliches Kaufverhalten können Sie darauf Einfluss nehmen“, betonte Kögl. Dennoch sei die Vielschichtigkeit dieser Thematik oft nicht zu überblicken. Bewusstsein und Betroffenheit schaffen, dazu leiste die Auszeichnung mit dem Fairtrade-Siegel einen wichtigen Beitrag. Je öfter man das Siegel sehe, umso mehr werde man daran erinnert, „wie gut es uns geht und mit wie wenig Aufwand man etwas Gutes tun kann“.

Örtliche Geschäfte haben schnell mitgemacht

Bernhard Schöner indes erinnerte an die lange Geschichte mit Fairtrade im Ort. „Drei Jahre war ein längerer Weg.“ Im Gemeinderat seien anfangs vier Mitglieder dagegen und zwölf dafür gewesen, das Fairtrade-Siegel anzugehen.

„Mindestens zwei Geschäfte sollten bei diesem Projekt schon mitmachen“, so Schöner. Es waren aber schnell mehr. Beispielsweise Bäcker und Metzger, das Laufwerk sowie der Feneberg- und der Nettomarkt im Ort hätten sich sofort eingeklinkt. Denn auch Hermann und Anette Reich seien von Seiten der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) unverzüglich aktiv geworden in diesem Projekt.

Mit der örtlichen Grund- und der Schönachschule gebe es diesbezüglich eine gute Zusammenarbeit. Ursula Münsterer indes sieht noch in der Gastronomie „eine große Hürde“. Da müsse man noch dranbleiben.

Für Fairtrade werben könne man auf Pfarrfesten und bei Aktionen der Gemeinde. Alles sei gut, wenn es auch sichtbar sei, so Schöner. Allerdings: „Fairtrade ist noch nicht in allen Köpfen angekommen.“

Bei einem Gläschen Sekt und Leckereien gab es nach der Urkunden-Übergabe noch reichlich Gelegenheit, über die Notwendigkeit von Fairtrade zu plaudern. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Emilia Landes und Viktoria Schöner.

WALTER KINDLMANN