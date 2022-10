Altenstadt: Kein Platz mehr in der Förderschule - Thema soll „Chefsache“ werden

Von: Sebastian Tauchnitz

Nicht alle Schüler können derzeit an der Förderschule in Altenstadt angenommen werden, weil die Raumkapazitäten nicht ausreichen. Aufstockung wird geprüft, parallel dazu Suche nach bebaubaren Grundstücken © HEROLD/ARCHIV

In der Förderschule in Altenstadt wird der Platz knapp. Wie im Sozialausschuss des Kreistags berichtet wurde, mussten bereits mehrere Schüler abgewiesen werden. Nach Lösungen wird intensiv gesucht.

Landkreis – „Bei mir hat sich eine verzweifelte Mutter gemeldet“, berichtete Michael Asam (SPD/Peiting) im Sozialausschuss. Sie brauche dringend einen Platz für ihre Tochter an der Förderschule in Altenstadt, weil diese an der Mittelschule nicht zurecht komme und extrem unter der Situation leide. Allerdings sei in Altenstadt kein Platz für das Mädchen frei. Kein Einzelfall, wie Asam berichtet: „Ich habe gehört, dass heuer insgesamt 23 Kinder keinen Platz bekommen konnten, weil die Kapazitäten ausgeschöpft sind.“

Asam: Thema zur Chefsache machen

Seine Forderung an Landrätin Andrea Jochner-Weiß: „Machen Sie das zur Chefsache. Eine Betreuung in der Schule bringt nichts, wenn die Schulform nicht stimmt.“

Die Angesprochene berichtete, dass „die Förderschulen noch vor einigen Jahren von der großen Politik als Auslaufmodelle hingestellt wurden“. Dieser Trend habe sich vollkommen umgekehrt. Sie bestätigte die Darstellung Asams bezüglich des Platzmangels an der Förderschule.

Kreiskämmerer Norbert Merk ergänzte, dass man bereits seit vergangenem Dezember konkrete Gespräche mit den Bürgermeistern von Altenstadt und Hohenfurch führe, wie sich das Problem eventuell lösen ließe.

Aktuelle Situation ist sehr beengt, fünf von elf Klassen sind ausgegliedert

Guntram Vogelsgesang, der Bürgermeister von Hohenfurch, sitzt selbst für die CSU im Sozialausschuss und schilderte die aktuelle Situation. Bislang habe die Förderschule Altenstadt drei Klassen nach Hohenfurch ausgelagert. Nun seien noch eine Grundschul- und eine zusätzliche Klasse dazugekommen. „Damit sind fünf von insgesamt elf Klassen der Förderschule Altenstadt derzeit in Hohenfurch untergebracht“, so Vogelsgesang.

Das stelle wiederum seine Gemeinde vor Probleme. Denn das Schulgebäude von 1964 sei zwar in Schuss, „aber über kurz oder lang steht da eine Generalsanierung an“. Zudem bereite man in Hohenfurch die Umstellung auf ein Ganztagsschulangebot vor, was mit einem zusätzlichen Raumbedarf verbunden sei. „Wir müssen dringend für alle drei betroffenen Schulen – Grundschule und Förderschule Altenstadt sowie die Grundschule in Hohenfurch – einen Schulbedarfsplan erstellen“, so der Hohenfurcher Bürgermeister weiter.

Jochner-Weiß: „Wo Bedarf ist, eine Lösung finden“

Landrätin Jochner-Weiß unterstützte den Vorschlag: „Wir werden dort, wo Bedarf besteht, eine Lösung finden müssen. Es ist keine Option, die Kinder, die im Raum Schongau einen Platz in der Förderschule benötigen, nach Weilheim zu schicken.“

Wie eine Lösung aussehen könnte, skizzierte Kreiskämmerer Norbert Merk: „Wir prüfen gerade, ob eine Aufstockung des Gebäudes in Altenstadt möglich ist.“ Parallel dazu arbeite man aber auch an einem Plan B: Wenn das nicht möglich sei, schaue man vorsorglich schon einmal, ob in der Nachbarschaft der Förderschule Grundstücke für einen Erweiterungsbau verfügbar wären, so der Kreiskämmerer.

Eine Million Euro war im Juli vergangenen Jahres bewilligt worden, um die Förderschule Altenstadt ein Stück weit barrierefrei zu machen.

