„Kommandosache Biowärme“ in der Franz-Josef-Strauß-Kaserne - die Steinkohle-Ära ist vorbei

Neues Energiekonzept in Altenstadt

Die Bundeswehr in Altenstadt nutzt keine Steinkohle mehr zum Heizen der Franz-Josef-Strauß-Kaserne. Aus der lokalen Biogasanlage der Firma Biogas Kees&Nuscheler bezieht sie den kompletten Grundbedarf an Energie. Nur im Winter kommt es noch zu Versorgungsspitzen, die durch Erdgas der Firma Vattenfall gedeckelt werden soll. Aber auch da arbeitet man an einer Lösung.