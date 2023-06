Altenstadter Gemeinderat verabschiedet Krankenhaus-Resolution und stellt vier Forderungen auf

Auch der Altenstadter Gemeinderat hat nun eine Resolution fürs Krankenhaus verabschiedet. © Hans-Helmut Herold

Auch der Altenstadter Gemeinderat hat sich nun zur Krankenhaus-Thematik geäußert und eine Resolution verabschiedet. Das Gremium legt dabei Wert auf respektvollen Umgang.

Altenstadt – Mit grünen Shirts gekleidet stehen Hans Kastner (67) und Peter Haggenmiller (85) vor dem Altenstadter Rathaus. In ihren Händen halten sie Flyer für die nächste Demonstration für den Erhalt des Schongauer Krankenhauses. „Wir versuchen, alle Gemeinden zu erreichen“, sagt Kastner aus Schwabniederhofen.

Mal haben sie Glück und können einen Zettel, auf dem die Menschen mit ihrer Unterschrift für das Krankenhaus stimmen können, an den Mann bringen, mal wird abgewunken. Das Thema ist ja hinreichend bekannt. Mittlerweile ist wohl überall angekommen, dass etwas getan werden muss, wenn der Altlandkreis nicht ohne umfassend ausgestattete medizinische Anlaufstelle dastehen will.

Gemeinderat ist selbst Krankenpfleger sowie Flugrettungssanitäter und brachte Krankenhaus-Resolution aufs Tapet

Nun hat sich auch der Altenstadter Gemeinderat geäußert. Angestoßen und umgesetzt hat dies Gemeinderat Christoph Zidek (SPD), der selbst Krankenpfleger und Flugrettungssanitäter ist. Und zwar, obwohl ein „gewisser Stillstand und Schweigen im Gremium spürbar geworden ist“, wie es SPD-Fraktionssprecher Konstantin Papamichail beschrieb.

Auf der jüngsten Sitzung wurde die Resolution nun einstimmig verabschiedet. Ebenso soll sie auf der Homepage der Gemeinde abgerufen werden können. „Ängste, Sorgen, aber auch Wut über vergangenes, teilweise ,unglückliches’ Agieren und mangelnde Kommunikation sowie Transparenz seitens der Entscheidungsträger“, so Zidek, sei an die Räte herangetragen worden. Was die nach intensivem Diskurs auch zu dem Appell bewegt hatte.

Großes Interesse

So hatten sich verhältnismäßig viele Besucher im Sitzungssaal eingefunden, die sich den Tagesordnungspunkt nicht entgehen lassen wollten. Gefordert werden vier Punkte, unter anderem „zeitnah alle Optionen zu prüfen und Maßnahmen zu treffen, um den langfristigen Betrieb des Krankenhauses Schongau sicherzustellen“. Notarztversorgung inbegriffen.

Zudem müsste mit allen Mitteln versucht werden, notwendiges Personal zurückzugewinnen oder neu einzustellen, um die Geburtenstation wieder zum Laufen zu bringen. Außerdem war dem Gremium wichtig, dass die Menschen transparent und zeitnah über alle neuen Modelle und Möglichkeiten informiert werden sollen.

Vierter und letzter Punkt der Resolution betrifft das medizinische Personal selbst. Hier fehlt den Gemeinderäten ein respektvoller und wertschätzender Umgang: „Der Aufsichtsrat der Krankenhaus GmbH muss den verantwortlichen Geschäftsführer Herrn Lippmann explizit anweisen, eben diesen Punkt klar umzusetzen.“ Die Mitarbeiter des Krankenhauses seien als „höchstes Gut zu achten und zu behandeln“. Sie seien der „entscheidende Schlüssel“ für den „wirtschaftlichen Erfolg“ der Einrichtung.

Respektvoller Umgang und sachliche Herangehensweise werden betont

Diesen respektvollen Umgang miteinander hob Zidek am Ende selbst nochmals hervor. Ihm sei es wichtig gewesen, den Appell an die Entscheidungsträger ebenso achtungsvoll zu formulieren. Zumal die Diskussionen mittlerweile immer hitziger werden. „Mit unserem Schreiben leisten wir einen guten Beitrag“, pflichtete ihm CSU-Fraktionssprecher Michael Dulisch bei.

Er selbst habe Verwandtschaft, die in der Einrichtung arbeitet und eine Tochter, die im Juli entbindet. „Darum ist für mich das Thema persönlich auch von höchster Brisanz.“ Auch Bürgermeister Kögl hatte für Zideks Schreiben lobende Worte übrig: „Ich danke Dir für Deine sachliche Herangehensweise.“

Erleichtert gaben die Gemeinderäte am Ende grünes Licht, den Appell so weiterzuleiten. Endlich hat auch Altenstadt eine Meinung – und zwar eine mit Stil.

